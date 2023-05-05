義大利一名16歲少女日前邊洗澡邊用正在充電的手機和朋友講電話，結果講到一半手機掉進浴缸，導致她觸電身亡。

綜合外媒報導，阿韋利諾省一名16歲女子卡緹絡（Maria Antonietta Cutillo）日前在父母家洗澡，當時她的父母不在家中，她一邊洗澡、一邊用正在充電的手機打電話給朋友聊天，沒想到聊到一半，手機突然滑落掉進浴缸，導致她觸電，朋友發現電話中斷相當擔心，趕緊打電話到急救中心通報，但是急救人員趕到現場時，卡緹絡已經氣絕身亡。

目前警方正針對此案展開調查，卡緹絡遺體則被轉移至莫斯卡帝醫院（Moscatihospital）太平間，並進行驗屍程序。

其實過去也曾發生類似案件，俄羅斯阿爾漢格爾斯克市（Arkhangelsk）一名24歲女子塞梅諾娃（Olesya Semenova）洗澡時，將正在充電中的手機一起帶入浴室，並於浴缸內邊泡澡邊滑手機。不料，一個不小心竟讓手機掉入充滿水的浴缸中，瞬間遭受強烈電擊不幸身亡。

更多 CTWANT 報導