春日暖陽下，農業實驗學校的可食地景上蝶舞翩翩，玉米、辣椒、橡葉萵苣、豌豆苗、紅鳳菜、高麗菜、薰衣草、孔雀草等各式蔬菜與花卉，以飽滿的色澤、挺立的枝葉，透露出讓農作物豐收的秘訣，那便是仰賴健康的土壤與生態和諧。

可食地景後方，以八座溫室搭建出農業實驗學校的校地。第一座溫室是蜜蜂的家，養蜂逾30年的採蜂尋蜜人郭賢德，將他的甜蜜小夥伴們帶進綠博，養在落羽松下。你經常可以看到他在樹下劈柴、生火、燻煙，藉由煙霧穩定蜜蜂的情緒後，再趁機拿出蜂巢片採蜜，有時也採採花粉；你若正好經過，或許有機會嚐上一口綠博區域限定的花粉與蜜，感受最天然的蜂味。

第二、三座黑網溫室是菇菇的世界，菇類專家同時也是百大青農的林涵榆，要教你認識如何以廢棄的材料，如咖啡渣、木屑、椰纖、稻桿、米糠、玉米芯等生產蕈菇，減少伐木種菇的砍伐問題。而以廢棄材料所製成的太空包，在生產任務結束後還可再以介質的型態回歸土地，成為可替代進口泥炭土的栽培介質。

透過導覽員的解說，大小朋友可以一同了解昆蟲與農作物之間的關係，利用自然的農法維持環境與與土地的和諧。(圖/宜蘭縣政府提供)

經常擠滿遊客的第四座溫室是田間小學堂，許多在地的農業達人以每天1～2次的頻率開課，供現場遊客報名參與。例如郭賢德帶來的狩獵蜂蜂巢DIY、林涵榆的靈芝小世界，或是採摘可食地景上的蔬菜做成蔬食飯糰、烘焙有機米穀粉雞蛋糕、防蚊植物萃取DIY等。

第五～第七座溫室是農業實驗學校的重頭戲，說的是現代農業如何利用生物天敵對抗害蟲，以達到不施用農藥也能生產無毒蔬果的目標。曾獲得台灣十大傑出青年農民的黃王杰，從民國86年開始投入一物剋一物的病蟲害防治，他為綠博帶來許多農民眼中的益蟲，希望民眾在認識益蟲後能產生想保護益蟲的心情。因爲保護意識的提高，將有助於提升益蟲的數量，讓生態可以獲得平衡；而從事慣行農法的農民也能因此減少用藥，維持環境與土地的健康。

當你走進溫室，仔細觀察就有機會在溫室裡看到可愛的小瓢蟲，但牠可不是吃素的。像最近這種冷熱交替的時節，大量爆發的蚜蟲經常會吃光各種作物；超愛吃蚜蟲及其蟲卵的瓢蟲就是農民使用範圍最廣、使用率最高的抗蚜大將。

比螞蟻還小的草蛉不只喜歡吃蚜蟲，還愛吃粉介殼蟲、紅蜘蛛和蟎類。有趣的是，草蛉是種嬌生慣養、不耐高溫的昆蟲，因此宜蘭農民養了一段時日後會和屏東的農民交換，用耐熱的屏東草蛉來宜蘭放暑假；而耐寒的宜蘭草蛉則去屏東過冬。

另外還有喜歡吃粉介殼蟲的孟式隱唇瓢蟲；喜食紅蜘蛛、白蜘蛛的巴氏小新綏蟎；愛吃薊馬、葉蟎、粉蝨、蚜蟲的小黑花椿象；以及會利用長喙吸光甜菜夜蛾、斜紋夜盜蛾、小菜蛾、紋白蝶等昆蟲體液的黃斑粗喙椿象等。有興趣的民眾，可參與黃王杰所帶領的體驗「天敵釋放導覽」。

農業實驗學校中的溫室及可食地景等，讓民眾走進展區實際體驗，現場更有各色農產品等，民眾可至綠博現場購買試吃。(圖/宜蘭縣政府提供)

最後一座溫室介紹的是抗逆境農作。當氣候變遷愈發劇烈，時而乾旱、時而強降雨的天候頻繁發生，農業所面臨的挑戰也更加嚴峻。爲了穩定糧食生產，培育更耐旱、耐熱的作物品種已是當務之急，因此溫室裡可以看到經改良而更耐熱的青江菜、芥蘭、花椰菜和油菜等。

農業實驗學校的體驗活動經常可品嚐到許多特色農產，如靈芝茶、靈芝咖啡、米穀粉雞蛋糕、米穀粉蜂蜜蛋糕和野菜飯糰等。但不開放網路預約，僅供現場報名，舉辦時間以上午10:10～11:00、下午14:10～15:00兩個時段為主，有興趣的朋友，建議時間一到就殺到現場吧！(廣告)