台中是一個最重視建商品牌的城市，在地建商長期經營競爭力強，然鉅陞建築團隊台中分公司成軍短短3年就能在地方造成一陣「有感建築」旋風，因選地、產品及服務做出差異化，使旗下所推出的西區的東方博舍、南屯區的南青山1、2、3期、北屯區的敦富花園等，均深受消費者青睞，幾乎橫掃台中的蛋黃區且持續積極布局。

[打破市場現況 宜居坪數創超坪效空間感]

鉅陞建築團隊業務部經理趙中元表示：「台中是一個極具發展潛力的城市，延著74號快速道路有近20個重劃區，當大多數建商忙著在重劃區插旗，鉅陞建築團隊仍堅持走自己的路，一直以來都以『有感建築、專寵自住』為品牌經營核心，從自住角度出發，從選地開始就著重在生活機能完善的蛋黃區域，因為其剛性需求以自住客層為主，從不隨波逐流。」趙中元綜合觀察台中近十年來，不是大坪數的豪宅，就是品質較普通的首購宅，而鉅陞打破現狀，在格局規劃強項上，讓3、40坪宜居坪數卻有5、60坪的超坪效空間感，加上符合自住需求的「有感建築」及「有感選標配」等規劃及服務，自然引起在地人的共鳴與認同。

格局規劃為鉅陞強項，讓3、40坪宜居坪數卻有5、60坪的超坪效空間感。(圖為「鉅森匯」樣品屋實景/業者提供)

[有感服務有別業界 客戶體驗尊榮款待]

據了解，南青山1期已順利交屋、2期也預計在今年Q3、Q4交屋，台中的客戶將陸續的體驗到鉅陞建築團隊的尊榮款待，有別於一般傳統驗交屋，鉅陞專業整合驗屋團隊，提前自主檢查屋況，並為住戶舉辦入厝派對；且因重視社區總體營造，於交屋後提供第一年精緻代管服務，這股魅力持續狂燒台中。趙中元進一步說明，「鉅陞建築團隊一直以來都以透明與互動的方式，站在第一線與客戶溝通，從簽約開始，由建築公司方的人出面解說完整的合約內容；到了客變時還提供『名宅設計團隊建議＋戶戶 3D 客變模組＋裝修風格建議書』，由專業室內設計大師團隊親自說明、提供客變建議，寧可多花錢也要簡明易懂方式，讓客戶清楚明瞭，從傢俱尺寸、預算一目瞭然。」此外，鉅陞建築的個案採用工地24HR工程直播，工程品質透明化，購買鉅陞房屋都能即時線上監看，從買房的那一刻起，消費者就會明顯的「有感」與其他一線品牌建商的差異化。

鉅陞持續布局台中蛋黃區，今年第三季推出惠文路案，鄰近文心公園，為七期南側僅存基地面積830坪四面臨路的角地。(圖/業者提供)

[持續佈局台中市區 指標個案陸續登場]

而正在銷售中的「鉅森匯」位於台中重要幹道，也是佳評如潮，五權西路上燙金門牌外，加上有感建築的品牌力，規劃23至45坪的中小坪數，受到中台灣居民的喜愛，成為區域性的指標個案。提到，關於鉅陞建築團隊台中未來的布局，趙中元對此回應：「公司預計在今年第三季推出惠文路案，鄰近文心公園，為七期南側僅存基地面積830坪四面臨路的角地；明年2024年的第一季則預計推出位於西屯商圈的河南路案，正坐水湳經貿園區第一排，兩案皆位於具發展潛力的市區精華地段。」鉅陞建築團隊持續以「有感建築、專寵自住」品牌精神，在台中積極深耕，擴大事業版圖。