美國區域銀行暴雷，第一共和銀行（First Republic Bank）破產後被摩根大通收購，協助維持市場穩定，小摩成為銀行業的救星，但規模越來越大也代表風險越高，引發市場疑慮。

CNN報導，從2008年金融海嘯開始，摩根大通就收購券商貝爾斯登（Bear Stearns）六個月後，摩根大通再次出手吃下華盛頓互惠銀行，如今摩根大通又收購第一共和銀行的大部分資產。

根據協議，摩根大通並不會承擔第一共和銀行的債務，並將獲得聯邦存款保險公司（FDIC）提供的500億美元融資，摩根大通除了支付106億美元，還要歸還3月其他金融巨頭存入的250億美元救命資金，並取消自己原先的50億美元存款。

摩根大通準備將第一共和銀行的分行轉變為自己的財富管理中心，承接原有的VIP客戶，成功奪取市佔率。康乃爾法學院教授Saule Omarova表示，「摩根大通做的任何決定，都將徹底影響美國銀行業與金融業的發展。」

彼得森國際經濟研究所高級研究員Nicolas Véron表示，大銀行進行干預不一定會對金融部門或經濟更好，但實務上，不透過收購解決一家銀行的經營危機，是一件非常困難的事情。

民主黨參議員Elizabeth Warren則公開呼籲加強銀行業監管，並敦促國會對「支離破碎」的銀行系統進行重大改革。此外，她也警告，「雖然現在的狀況不差，但如果其中一家大型銀行有危機，美國所有納稅人都會處在危險之中。」

Elizabeth Warren補充說道，「因此，這次第一共和銀行的案例，應該要由其他規模較小的銀行收購，避免風險過於集中，尤其過程中其實有很多競標者，讓其他人買下銀行吧。」