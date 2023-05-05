受到全球半導體需求下滑和拜登政府對大陸晶片產業圍殺，大陸2022年申請註銷登記的半導體企業高達5746家，相較2021年3420家暴增68%，顯見大陸半導體產業情況更加嚴峻，企業倒閉退場短期內難止血。

香港01報導，據大陸電子工程網站《維科網》數據，今年第一季全球半導體廠表現疲弱，其中英特爾虧損28億美元，創下單季歷史新高；SK海力士、美光也陷入虧損；三星第一季獲利更暴跌96%；台積電、高通、超微（AMD）獲利也不如預期。全球前10大晶片廠至少有9間下滑或虧損。

與此同時，大陸半導體產業同樣受到經濟衰退、消費萎縮的大環境影響，面臨不景氣。今年第一季財報披露，多達8成企業獲利下滑，其中有多家由盈轉虧，只有不到2成獲利出現成長。

有分析指出，這意味著當前半導體產業景氣大幅萎縮，在大陸只有受惠於政府「國產替代政策」的半導體設備廠，營收獲利才能繳出亮眼成績。

報導指出，光是2022年，申請吊銷、註銷登記的大陸半導體相關企業達5746家，比2021年的3420家大增68%。近兩年共消失了近萬家半導體企業，相較於國外半導體業者，整體情況更加嚴峻。

目前大陸還有逾17萬家晶片企業，預期今年不景氣將持續，經營環境比以往更加艱難，估消失的半導體企業會更多，並加速進入大規模淘汰賽。

在美國對大陸半導體技術與設備出口管制下，大陸半導體業恐面臨到比過去兩年更嚴峻的形勢，企業倒閉退場短期內難止血。