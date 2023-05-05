"He didn’t play well enough to be acting like that… Who’s gonna sign him?” @SHAQ talks Dillon Brooks on #TheBigPodcast: https://t.co/uzGI6OY5zd pic.twitter.com/5RT2lEwIXa — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 2, 2023

眼見灰熊前鋒迪昂布魯克斯可能即將遭到灰熊開除，先前曾跟「魔獸」霍華德隔空互嗆的「俠客」歐尼爾，這次再次預告迪昂布魯克斯可能不只沒有辦法找到NBA新東家，甚至很有機會離開NBA打球，「我已經看到很多他跟魔獸下個球季即將統治台灣聯賽的梗圖了。」

歐尼爾在播客節目當中，狠狠把迪昂布魯克斯批評到體無完膚，「灰熊清楚告訴迪昂布魯克斯，他不會回歸了，我知道他的想法，當你拿到一些錢，你開始自我感覺良好，當你和莫蘭特一起打球，你自我感覺良好，你就忘了自己是誰。」

「迪昂布魯克斯的場上表現，不足以讓他表現出那些行徑，因為他要離開這個聯盟(指NBA)了」歐尼爾說，「他的運動能力不好，他的彈跳能力也普普，跳投也不好，我已經看到很多他跟魔獸下個球季即將統治台灣聯賽的梗圖了。」

其實歐尼爾這番話嘲弄意味勝過事實，因為迪昂布魯克斯就算在灰熊混不下去，目前仍傳出不少NBA球隊想要招募他，畢竟他還有不錯的防守能力，應該不太可能這麼快就到台灣聯賽打球，老實講他的守優於攻球風，也並不適合台灣聯賽，恐怕台灣職籃球隊也不願意砸錢挖他。