副總統賴清德1日接見美國前白宮國安顧問波頓，兩人就台美關係、台海穩定等，賴也提及希望波頓協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等台美合作議題。前立委郭正亮4日在《亮劍台灣》節目強調，台灣人公共事務會40週年慶，正副總統蔡英文、賴清德都到場，但美國貴賓竟是波頓，讓他看了下巴都快掉下來。賴清德還提CPTPP，難道不知道波頓國際名聲多臭，而且他就是當初最主張川普退出TPP的人嗎？

郭正亮提到，FAPA（台灣人公共事務會）40週年，蔡英文跟賴清德都去了，結果現場的美國貴賓是川普的前國家安全顧問波頓，「坦白講，我看到他作為FAPA的貴賓，我下巴都快掉下來了！」

「民進黨怎麼會把波頓當作寶咧？」郭正亮表示，後來還看到蔡英文在她的寓所接見了波頓，賴清德也在總統府接見了波頓。然後賴清德竟然向波頓提出說，希望能夠協助台灣加入CPTPP，「我看了真是嚇呆了！賴清德你難道不知道，波頓就是最主張川普退出TPP的人嗎？」

郭正亮強調，波頓就是最美國優先的人，完全反對各種多邊的經貿組織，反對美國加入！那你賴清德竟然去拜託波頓，協助台灣加入CPTPP？就算不講這個，蔡英文、賴清德的幕僚難道真的不知道波頓在國際上的名聲有多臭嗎？都不知道民主黨、共和黨、美國媒體怎麼看他嗎？「如果是這樣，真可怕耶！」