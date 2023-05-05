卡蜜拉和查爾斯三世情牽一世，兩人走過風風雨雨，即將在周末迎向人生新旅程：國王與王后。卡蜜拉年逾古稀卻肩負王室重責，經常陪著查爾斯出席各種場合，始終保持活力與窈窕身材，究竟是如何辦到的？外媒透露，過去卡蜜拉很喜歡騎馬，近來改跳芭蕾舞，或許是她保持美好體態的秘訣。

美媒「今日新聞」（Today）報導，去年前英國女王伊莉莎白二世辭世後，查爾斯一夕間成為國王，主掌王室的存續與未來，仰賴的全是身旁妻子的扶持。查爾斯甚至在全國演說上公開致謝：「多虧了我的妻子卡蜜拉，我才能度過難關，」讓外界見識到卡蜜拉有多麽重要。

查爾斯盛讚妻子卡蜜拉給予他極大支持。（圖／達志影像）

事實上，卡蜜拉的家族有骨質疏鬆症（osteoporosis）的遺傳，母親和外婆晚年都飽受病痛所苦。如今已高齡75歲的她，為了避免罹患相同疾病，不但多年前戒除了菸癮，積極運動健身之外，也和已故女王一樣，從小熱愛騎馬。不過她日前也表示，自己「已經太老」而不得不放棄這項嗜好。

卡蜜拉和已故英國女王伊莉莎白二世一樣，從小就熱愛騎馬，近期迫於年紀才放棄這項嗜好。（圖／達志影像）

話是這麼說，但卡蜜拉並沒有因此閒下來。據英國《鏡報》報導，卡蜜拉在疫情期間加入專為銀髮族開設的芭蕾舞教室，鍛鍊自己的核心肌力和柔軟度，連自己都大感意外：「我原以為會跟朋友笑成一團，但後來我們變得好專心，根本沒去注意隔壁在幹麼，」她說。「跳舞讓我感覺很棒，真好玩。」

除了芭蕾舞，卡蜜拉為了保持活力，每天也會「做皮拉提斯，走很多路」。

報導指出，骨質疏鬆症好發於亞洲和白人年長女性，可以透過日常補充鈣質和維生素D，多走路和做適當重量訓練，來預防骨骼變得脆弱。