卡蜜拉和查爾斯三世情牽一世，兩人走過風風雨雨，即將在周末迎向人生新旅程：國王與王后。卡蜜拉年逾古稀卻肩負王室重責，經常陪著查爾斯出席各種場合，始終保持活力與窈窕身材，究竟是如何辦到的？外媒透露，過去卡蜜拉很喜歡騎馬，近來改跳芭蕾舞，或許是她保持美好體態的秘訣。

美媒「今日新聞」（Today）報導，去年前英國女王伊莉莎白二世辭世後，查爾斯一夕間成為國王，主掌王室的存續與未來，仰賴的全是身旁妻子的扶持。查爾斯甚至在全國演說上公開致謝：「多虧了我的妻子卡蜜拉，我才能度過難關，」讓外界見識到卡蜜拉有多麽重要。

查爾斯盛讚妻子卡蜜拉給予他極大支持。（圖／達志影像）
查爾斯盛讚妻子卡蜜拉給予他極大支持。（圖／達志影像）

事實上，卡蜜拉的家族有骨質疏鬆症（osteoporosis）的遺傳，母親和外婆晚年都飽受病痛所苦。如今已高齡75歲的她，為了避免罹患相同疾病，不但多年前戒除了菸癮，積極運動健身之外，也和已故女王一樣，從小熱愛騎馬。不過她日前也表示，自己「已經太老」而不得不放棄這項嗜好。

卡蜜拉和已故英國女王伊莉莎白二世一樣，從小就熱愛騎馬，近期迫於年紀才放棄這項嗜好。（圖／達志影像）
卡蜜拉和已故英國女王伊莉莎白二世一樣，從小就熱愛騎馬，近期迫於年紀才放棄這項嗜好。（圖／達志影像）

話是這麼說，但卡蜜拉並沒有因此閒下來。據英國《鏡報》報導，卡蜜拉在疫情期間加入專為銀髮族開設的芭蕾舞教室，鍛鍊自己的核心肌力和柔軟度，連自己都大感意外：「我原以為會跟朋友笑成一團，但後來我們變得好專心，根本沒去注意隔壁在幹麼，」她說。「跳舞讓我感覺很棒，真好玩。」

除了芭蕾舞，卡蜜拉為了保持活力，每天也會「做皮拉提斯，走很多路」。

報導指出，骨質疏鬆症好發於亞洲和白人年長女性，可以透過日常補充鈣質和維生素D，多走路和做適當重量訓練，來預防骨骼變得脆弱。

文章來源：Surprising way Queen Camilla keeps fit confirmed by Buckingham Palace
文章來源：Queen Consort Camilla's painful family health history with osteoporosis
文章來源：Queen Consort Camilla admits she is 'too old' to continue with this beloved passion

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