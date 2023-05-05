日前外電報導，美台商會會長韓儒伯透露，台灣將採購多達400枚岸置魚叉飛彈，以防範中國大陸可能入侵，而我國空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機。前立委郭正亮4日在《亮劍台灣》節目強調，F-35為什麼不賣台灣？因為美國人真的在考慮，你台灣可能會淪陷。魚叉飛彈最大射程可到120公里，為什麼只賣80公里的魚叉飛彈給台灣？因為不要讓美製武器打到對岸，在利用台灣之餘還要遵守八一七公報。

「過去我就聽到，美國有一些高精密的武器是不賣台灣的！」郭正亮提到，比如說F-35為什麼不賣台灣？大家有沒有想過，為什麼到現在我們還只能買F-16V？因為美國人真的在考慮，你台灣可能會淪陷！那我賣給你F-35，到最後中國大陸不是都看到了？都看光光！

「美國有這種小心思，你知道嗎？你還一面倒地要去擁抱美國，是不是腦袋有問題啊？」郭正亮表示，美國一直有著小心思，他不會告訴你。他不可能完全依靠台灣，不會的，他一定會做第二選擇的鋪排、第三選擇的鋪排F-35就是一個例子，他為什麼不賣你？

郭正亮指出，「我再舉另外一個例子：魚叉飛彈！」美國賣魚叉飛彈給台灣，取代了我們的雄三、雄二，結果他賣給台灣的魚叉飛彈只能夠射80公里！魚叉飛彈事實上最大射程可以射到120公里，他為什麼只賣給你80公里的魚叉飛彈？

「因為他不要讓你射超過台海中線！」郭正亮強調，或者讓你不要直接用美製的武器，可以打到中國大陸，這是美國的小心思。他為什麼有這個小心思？因為他還要遵守八一七公報！「這樣你還聽不懂嗎？」

郭正亮直言，有中科院的朋友說，我們雄二、雄三飛彈的射程，比美國魚叉飛彈還遠，我們為什麼不自己做？你去想一想美國的心思是什麼？他在利用你台灣的同時，還要維持住跟中國大陸外交的底線！他真的有全心全意要保護你嗎？不是的！