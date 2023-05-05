瘦子忘記母親節即將來臨，透露要在 Armani Exchange選禮物。A|X Armani Exchange深藍色連帽丹寧外套1萬6280元、藍白撞色口袋上衣4980元、深藍色丹寧褲9680元。（Armani Exchange提供）
瘦子忘記母親節即將來臨，透露要在 Armani Exchange選禮物。A|X Armani Exchange深藍色連帽丹寧外套1萬6280元、藍白撞色口袋上衣4980元、深藍色丹寧褲9680元。（Armani Exchange提供）

男神瘦子於去年九月喜迎愛女，即將到來的母親節將會是女兒、老婆的第一個母親節，4日參加 Armani Exchange（簡稱AX）春夏系列新品預覽活動時被記者提醒才驚覺「母親節要到了是嗎？」有些驚慌地表示自己完全不記得這件事，「可能等下就好好逛一下，看有沒有適合可以當禮物的。」此次現身AX活動身穿全套丹寧套裝，雖自己私服較少丹寧系列的單品，「不過其實今天這一套蠻像我自己會穿的服裝。」雖材質並不是自己常選購的，但這種不需要花太多心思搭配就能夠十分有型的單品，是他會喜歡的風格。

Karencici曝穿Ｔ恤的小妙招，將T恤上捲露小蠻腰，性感又增加層次感。A|X Armani Exchange淺藍色丹寧背心1萬2280元、白色T恤2880元、淺藍色丹寧褲9180元、白色粉底短靴1萬2880元。（Armani Exchange提供）
Karencici曝穿Ｔ恤的小妙招，將T恤上捲露小蠻腰，性感又增加層次感。A|X Armani Exchange淺藍色丹寧背心1萬2280元、白色T恤2880元、淺藍色丹寧褲9180元、白色粉底短靴1萬2880元。（Armani Exchange提供）

另外一同參加活動的Karencici也十分喜歡AX的潮流風格，此次同樣以丹寧系列單品現身，她也不藏私的分享自己夏天的火辣秘訣，「其實上身穿個Bra Top搭配牛仔褲就可以看起來很辣。」或是可以把T桖捲起露出小蠻腰，同時也能造成些許層次感，也與此次AX 黑白色調的「Basics By Armani」系列的宗旨不謀而合，簡約的設計百搭又不退流行，一年四季都實穿，且可透過個人風格運用不同手法、搭配賦予它新的樣貌。

AX Armani Exchange台北101專門店。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange台北101專門店。（Armani Exchange提供）

Armani Exchange整體風格、設計年輕、潮流，因此在台北101專賣店中特別以較為工業風、電競風格的裝潢風格為主，另外品牌也與音樂相輔相成，因此本季春夏系列便以韻律、節拍和旋律展現品牌精髓，另外為秉持社會責任與永續精神，品牌服飾也大量運用自然面料、再生纖維等永續材質，以達到友善環境的目的，並延續「永續」精神，在服裝色系、印花上大量運用與自然相關的元素，如樹葉、波浪與花朵變換為抽象圖騰等。

AX Armani Exchange「Basics By Armani」系列白色漁夫帽，4180元。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange「Basics By Armani」系列白色漁夫帽，4180元。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange淺藍色丹寧背心，1萬2280。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange淺藍色丹寧背心，1萬2280。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange彩色飾邊休閒鞋，1萬580元。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange彩色飾邊休閒鞋，1萬580元。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange白色粉底短靴，1萬2880元。（Armani Exchange提供）
AX Armani Exchange白色粉底短靴，1萬2880元。（Armani Exchange提供）

#風格 #AX #母親節 #丹寧 #單品