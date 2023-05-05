瘦子忘記母親節即將來臨，透露要在 Armani Exchange選禮物。A|X Armani Exchange深藍色連帽丹寧外套1萬6280元、藍白撞色口袋上衣4980元、深藍色丹寧褲9680元。（Armani Exchange提供）

男神瘦子於去年九月喜迎愛女，即將到來的母親節將會是女兒、老婆的第一個母親節，4日參加 Armani Exchange（簡稱AX）春夏系列新品預覽活動時被記者提醒才驚覺「母親節要到了是嗎？」有些驚慌地表示自己完全不記得這件事，「可能等下就好好逛一下，看有沒有適合可以當禮物的。」此次現身AX活動身穿全套丹寧套裝，雖自己私服較少丹寧系列的單品，「不過其實今天這一套蠻像我自己會穿的服裝。」雖材質並不是自己常選購的，但這種不需要花太多心思搭配就能夠十分有型的單品，是他會喜歡的風格。

Karencici曝穿Ｔ恤的小妙招，將T恤上捲露小蠻腰，性感又增加層次感。A|X Armani Exchange淺藍色丹寧背心1萬2280元、白色T恤2880元、淺藍色丹寧褲9180元、白色粉底短靴1萬2880元。（Armani Exchange提供）

另外一同參加活動的Karencici也十分喜歡AX的潮流風格，此次同樣以丹寧系列單品現身，她也不藏私的分享自己夏天的火辣秘訣，「其實上身穿個Bra Top搭配牛仔褲就可以看起來很辣。」或是可以把T桖捲起露出小蠻腰，同時也能造成些許層次感，也與此次AX 黑白色調的「Basics By Armani」系列的宗旨不謀而合，簡約的設計百搭又不退流行，一年四季都實穿，且可透過個人風格運用不同手法、搭配賦予它新的樣貌。

AX Armani Exchange台北101專門店。（Armani Exchange提供）

Armani Exchange整體風格、設計年輕、潮流，因此在台北101專賣店中特別以較為工業風、電競風格的裝潢風格為主，另外品牌也與音樂相輔相成，因此本季春夏系列便以韻律、節拍和旋律展現品牌精髓，另外為秉持社會責任與永續精神，品牌服飾也大量運用自然面料、再生纖維等永續材質，以達到友善環境的目的，並延續「永續」精神，在服裝色系、印花上大量運用與自然相關的元素，如樹葉、波浪與花朵變換為抽象圖騰等。

AX Armani Exchange「Basics By Armani」系列白色漁夫帽，4180元。（Armani Exchange提供）

AX Armani Exchange淺藍色丹寧背心，1萬2280。（Armani Exchange提供）

AX Armani Exchange彩色飾邊休閒鞋，1萬580元。（Armani Exchange提供）