阿伯騎士闖紅燈見到斑馬線行人又急煞閃避，導致整個人重心不穩，逆向撞到1輛等紅燈汽車。

阿伯還好嗎？日前有名高雄阿伯騎士，因前方有工程在施作，水泥車正在路口倒車，該名阿伯疑似看到指揮人員將紅旗放下後，但未注意該路口已變紅燈，於是油門一催衝了出去，豈料，看到斑馬線上有行人，趕緊煞車並導致重心不穩，直接撞到對向車道1輛停等的汽車，阿伯連人帶車一起倒地，這一幕也嚇到現場的路人與騎士。

從影片中可見，這名阿伯騎士行經高雄市苓雅區三多四路與城西街口時，前方有輛水泥車在倒車，而現場有人員在在指揮，然而，阿伯看著時機差不多時，疑似未注意該路口號誌已變成紅燈，竟然油門一催往前衝，瞬間發現斑馬線上有行人在走，趕緊急煞，但整個人也開始失去重心，左右搖擺撞上對向1輛等紅燈的汽車，阿伯連人帶車一起倒地，這起交通事故也力社引起行人注意「阿伯還好嗎？」。

然而這名阿伯一連串的違規，「闖紅燈」、「未禮讓行人」、「騎到對向車道」，3項違規加起來恐罰破萬元，對此，高雄市警成功所副所長王家祥表示，闖紅燈、未禮讓行人先行、並駛入對向車道已經違規，並將針對案內交通違規行為予以舉發，並循線通知相關人等到案說明，以釐清事發經過。