麥當勞大麥克漢堡一直是多年以來的得意招牌，但近日美國麥當勞做出一項改變，將原本可以客製化的洋蔥改為強制入味，此舉引發許多粉絲反彈，甚至揚言抵制，表示以後只考慮溫蒂和漢堡王，不會再到麥當勞消費。

美國麥當勞近日決定取消洋蔥客製化服務，改以將洋蔥與牛肉餅一同放在烤架上火烤，讓洋蔥融化到肉餅裡面，他們堅信這樣可以提升牛肉的風味，讓漢堡更為美味入口。

然而此舉引發海量洋蔥厭惡者的反彈，不少美國民眾紛紛表示，自己最討厭的就是看洋蔥和肉餅一起火烤，更質疑麥當勞此舉過於強硬「為何不保留原本客製化選擇」、「難道他們以為洋蔥是我們會去點餐的主因？」

許多美國網友在推特上表達反對：「美國人不喜歡改變」、「麥當勞沒從80年代可口可樂改配方事件學到教訓嗎？」，其他人則附和：「以後想吃漢堡只會去漢堡王」、「我決定改去溫蒂了」、「麥當勞已經成為我的黑名單」、「到底是誰想出的餿主意」。