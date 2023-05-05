台大醫學系辦理111學年度申請入學時，一名同系在學生重考，面試後被列為正取，導致出現缺額。另一名高中應屆畢業考生不滿名額被占，憤而提出訴願，但教育部認為台大沒有違反招生程序，將訴願駁回。

台大醫學系是競爭最激烈的校系之一，過去申請入學沒有設備取名額，仍年年滿招。不過去年（111學年度）卻罕見出現2個缺額，其中一人是「繁星推薦」錄取陽明交通大學醫學系，而放棄入學台大醫；另一人則是台大醫在學生無聊，想體驗「面試快感」而重考，居然也通過面試列為正取，一度引發網路熱議。

後續一名高中應屆畢業的考生（以下稱訴願人），不滿重考的在學生（以下稱重考生）占名額，且台大醫學系在面試時也未察覺，影響其他考生權益，憤而向教育部提起訴願，主張台大應撤銷重考生錄取資格，並錄取訴願人。

教育部訴願審議委員會於民國111年9月28日發文，正式駁回這項訴願（台教法（三）字第1110078239號）。訴願會認定台大醫學系不設備取，屬於大學自治的裁量範圍；且各項招生規則都在簡章中明訂，台大並無違法或不當，政府機關必須尊重。

教育部訴願會也指出，台大招生委員會已於放榜前議定各系所最低錄取標準，未達最低標準即不錄取，並未列備取。不論台大是否撤銷重考生的錄取資格，都不影響訴願人未達最低錄取標準的結果。

去年台大醫學系缺額事件，在教育界引發廣泛討論。今年3月，112學年度申請入學第一階段篩選結果揭曉時，台大教務處註冊組長李宏森接受媒體聯訪表示，醫學系會設置2到3個備取名額，避免再出現缺額。（編輯：楊昭彥）1120505