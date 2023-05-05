台灣人均GDP去年達到32811美元，贏過南韓的32237美元，經過18年追趕終於超前。前立委郭正亮4日在《亮劍台灣》節目強調，因為連續3年我們在大陸的市佔率超過韓國，近10年台灣每年經濟成長3.2％，韓國則僅2.6％，台灣製造業佔GDP的比重是32.4％，韓國跌到25.6％。台灣經濟活動有42點多趴是出口到中國大陸跟香港，若無此順差則將逆差將近700億美元！所以貿易壁壘調查影響非常之大，兩岸關係怎麼會不重要？

「說台灣經濟超過韓國？為什麼？」郭正亮指出，因為連續3年我們在中國大陸的市佔率超過韓國，近10年台灣每年的經濟成長是3.2％，韓國是2.6％，台灣製造業佔GDP的比重，因此10年增加了5.1％，台灣現在製造業佔GDP的比重是32.4％，韓國跌到了25.6％。

郭正亮提到，為什麼台灣的製造業在往上走？因為我們出口到中國大陸的，有一半是資訊資通的電子零組件，這個太明顯了！所以2013年韓國的出口本來是台灣的1.8倍，到了2022年只剩下1.4倍，也就是說台灣的出口在上升。台灣對中國大陸跟美國兩個市場的出口是54.5％，韓國是42.9％。從2020年開始，中國大陸進口的首位就是台灣，佔9.3％，連續3年超過韓國。

「簡單講是什麼呢？就是大陸紅色供應鏈的崛起，他打敗了韓國！」郭正亮強調，可是目前還跟台灣處於合作狀態，所以可以看到中國大陸的手機、家電、汽車還有半導體、面板的成熟製程在崛起，中國大陸現在連OLED都崛起了，那受最大重創的就是韓國！不是台灣、是韓國。

郭正亮直言，台灣經濟活動事實上有42點多％是出口到中國大陸跟香港，不了解這個狀況嗎？所以2021年台海局勢緊張，台灣出口到中國大陸產生的順差超過1567億美元。台灣跟中國大陸如果不是有這麼大的貿易額，而且是大規模的順差，台灣早就已經是逆差國了！所以為什麼這次中國商務部對台灣提出了貿易壁壘的調查，2544項，對台灣影響非常之大！因為台灣長期就是靠對大陸的順差，使自己的財政維持在順差狀態。

「這個我有算過！」郭正亮表示，台灣如果不是對大陸的順差，扣除中國跟香港，實際上是逆差將近700億美元！「這個就是我們的狀況，大家還搞不清楚嗎？兩岸關係怎麼會不重要？」