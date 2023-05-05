《速命道》上映一周票房告捷直逼2000萬，男女主角瘦子E.SO、陳嘉樺（Ella）日前旋風作客POP Radio，接受《依同開MIC辣！》主持人李明依專訪，談到天王劉德華客串，與天王對手戲的瘦子表示，等戲時「一直都在偷看他，好像多瞄一眼就多賺一次」，對戲前「就『剉』！很緊張」，但一開拍時感到很夢幻，反而更直接進入情緒，瘦子還爆料，在片場看到天王寵粉的一幕，讓他重新自我反思。

原來瘦子替工作人員詢問劉德華是否能錄製短影片，他看到天王自己拿著手機錄了好長一段，深感對方入行多年還是對粉絲十分愛護，「當下真的很震撼」也重新自省並有所啟發，瘦子說，以前趕通告，一忙如遇粉絲求合照可能就會拒絕，但他看到劉德華寵粉的態度後，「當下我告訴我自己，如果我能停下來(合照)，我就要停下」。

Ella在《速命道》雖然和天王無緣，但她曾多次在頒獎禮、演唱會與劉德華同台，Ella也忍不住分享曾趴在劉德華身上「激吻」，原來兩人曾在2003過年特別節目合作，飾演壞公主的Ella要強吻飾演小矮人的劉德華，她得意表示「我早就跟華仔合作過，只是不想說」。