一款曾經出現在五角大廈《中國軍力報告》中的神秘武器，最近又再度成為美國軍事媒體與國防論壇關注的焦點。雖然近4年來對這款被西方暫時定名為「JH-XX」的戰機所知仍極有限，但有愈來愈多的軍事分析人士認為它是一款具有雷達隱形能力的戰鬥轟炸機，由瀋陽飛機公司製造，外型上是F-117隱形轟炸機與F-22隱形戰機的混合體。其目標是在第一島鏈內維護東海、南海與台灣的領土主張，並威脅美軍關島基地。據估計，這款隱形戰鬥轟炸機要到2025年才會定型。

從殲-20突然出現在西方國家視野之後，西方軍事界就一直認為中國隨時可能出乎意料地再推出讓人瞠目結舌的新武器，而中共與解放軍的研究機構數年來也沒有讓這些人失望，從新開發的隱形戰機、超高音速導彈、大型導彈巡洋艦、兩棲攻擊艦一直到直通甲板的電磁彈射航空母艦，不只經常讓西方的軍事觀察家措手不及，也擴大了軍事愛好者的心理期待。

藝術家描繪的殲轟-XX戰鬥轟炸機渲染圖，構圖上是F-117隱形轟炸機與F-22隱形戰機的混合體。（圖／網路）

在殲-20之後，被議論最多、最撲朔迷離的首先是轟-20隱形轟炸機，相關的猜測始自於中國國防企業一則模仿美國軍工企業的視頻片段：一架外型與B-2隱型轟炸機類似、同樣用布幔蓋住的飛機。此後數年一直都有各種轟-20的想像圖與具有濃厚暗示意味卻未標明來源的圖片，成為網上各種猜測與熱議的話題。由於相關話題能吸引流量，大陸媒體與自媒體不斷炒作轟-20，但在外型與性能上大體上脫不出美軍B-2的基調。

中國航空刊物上亦曾發表殲轟-XX隱形戰鬥轟炸機的想像圖，與西方所繪的渲染圖十分相似。（圖／航空知識）

直到2019年美軍國防情報局（DIA）突然為此話題圈打了一劑強心劑，它在1月中公布的《中國軍力報告》指出，中國已躍升為軍事大國，其軍事科技自主研發能力快速提升，當下正在研發2款隱形轟炸機，分別為類似B-2結構的轟-20，以及一款兼具戰鬥機與轟炸機功能的「殲轟-XX」（JH-XX），預估將在2025年具備初始作戰能力。

報告還說，這兩款長程與中程的隱形轟炸機可以執行全球與區域打擊功能，其中轟-20航程6400公里至8000公里，配備先進的相控陣雷達等多種5代戰機科技，可攜帶大量精確長短程制導武器，能對整個亞太地區構成直接的威脅。

大陸媒體熱烈議論轟-20轟炸機，多年來有許多種不同的想像圖，但大體的構型都不脫離美軍B-2轟炸機。（圖／新浪軍事）

報告中所稱的中程轟炸機也可以稱之為「戰術轟炸機」或「戰鬥轟炸機」，其特徵與瀋陽飛機集團曾在雜誌中報導的殲轟-XX相同：流線造型、雙發動機、機腹內置4枚重量各為2500kg的飛彈，作戰半徑約為1600至2000公里。它將取代 轟-6，與核潛艇、陸基洲際導彈結合成三位一體的核威懾力量。

近幾年來相關的討論仍在持續，美國個軍事與航空新聞網站Deagle.Com又曝露了一些新的訊息稱，殲轟-XX仍在持續開發中，結合了轟炸機和戰鬥機特徵的隱形技術，作戰半徑在1850至3700公里之間，將替代轟-6與轟-20的功能，其航程也在這2款轟炸機之間。殲轟-XX由瀋陽飛機公司製造，已於2020年進行首飛。這款轟炸機有2名機組人員，機身長30.5公尺，重達100噸。

大陸網路上有各種對殲轟-XX戰機的想像圖，其中有些畫得很專業，也有些不太靠譜。（圖／網路）

藝術家里卡多．邁耶爾 (Ricardo Meier) 曾在五角大廈發布報告後為殲轟-XX描繪了一張渲染圖，它看起來像是F- 117夜鷹隱形轟炸機與F-22隱形戰機的混合體，十分符合美國人想像的中國抄襲美國技術的樣子。渲染圖中融合了隱形戰機特性，機身上部的進氣口和隱蔽的發動機噴嘴，以及與機翼分開的穩定器。在發表圖像時，邁耶爾引用了美國國防情報局報告中的片段：「這些新型轟炸機將擁有額外的能力，與目前的現役轟炸機機隊相比進行全頻譜升級，並將在其設計中採用許多第5代戰鬥機技術。」

至於武器裝備，《China Factor》網站補充說，殲轟-XX攜帶PL-15E空對空導彈，以彌補空戰能力不足之處。尤其值得注意的是這篇文章提醒道：「隨著北京加強對中國沿岸以東第一島鏈的控制，殲轟-XX將在中國的太平洋戰略中發揮明確的作用。它將對干預解放軍入侵台灣的外部力量構成實質的威懾……，如果未來加上轟-20，殲轟-XX還能通過威脅台灣來推動中國爭奪第二島鏈的長期目標，即關島的美軍基地。」

大部份對轟-20或殲轟-XX的想法都離不開B-2轟炸機的構型，顯見網民們對新武器的想像仍受美軍武器的侷限。（圖／網路）

有些西方分析人士認為，殲轟-XX其實只是一個專案代號，這架飛機還不是真正的存在。但是，相關的情報讓外界得以了解中國空軍對新型轟炸機計劃的構想，當然這些構想可能有戰略和戰術目標，例如在2025年造出一架中程的區域性隱形轟炸機。而所有這一切情報與討論與都會讓美國產生了一種緊迫感，即必須盡快解決F-35戰機一大堆的缺陷，同時盡早讓新近相的B -21 突襲者（Raider）戰略轟炸機投入使用。