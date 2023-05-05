為解決美台雙重課稅問題，美國聯邦參議院兩黨外交領袖今天提出法案，授權拜登政府與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。

法案名稱為「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），是由民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、外委會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）及外委會亞太小組共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）共同提出。

法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣作為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

法案表示，美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。

法案授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定。協商啟動至少15天前須通知國會，協商完成後30天內須將協定送交國會，待參、眾兩院通過共同決議（concurrent resolution）予以核准即算生效。

根據法案規定，協定適用對象包括美台稅務居民，但排除於中國或與美國未簽署租稅協定之第三國永久設立營業據點的企業。

推動台美避免雙重課稅協定（ADTA）是總統蔡英文政府重點工作之一。蔡總統近年與美方友人會面，經常提及此事，包括去年8月接見時任參院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪團時。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）3月底曾在國會聽證會上表示，美國與台灣缺乏租稅協定是重大問題，將研究是否能找到方法因應。

華爾街日報（The Wall Street Journal）4月報導指出，台灣多年來渴望與美國簽署租稅協定，但直到美國去年8月實施「晶片法」，預期來自台灣的投資將大幅增加，才凸顯此議題的急迫性。

梅南德茲透過新聞稿表示，台灣是美國在印太的重要經濟夥伴，雙方共享許多基本價值與利益，台灣強健參與全球及美國市場，對供應鏈韌性及美國未來經濟安全至關重要。

梅南德茲說，面對北京不斷使用脅迫手段，試圖阻礙台灣國際經濟參與，推動美台經濟關係比以往來得更重要，「我期待與兩黨同仁合作，確保法案的通過」。

里契呼應指出，美台租稅協定將能降低不必要雙重課稅、避免逃稅，並移除雙邊貿易障礙。他說，在台灣面臨越來越多來自中國的侵略與脅迫之際，強化美台經濟關係不僅符合美國利益，也更加重要。（編輯：楊昭彥）1120505