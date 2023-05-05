美國3月初以來陸續有銀行倒閉，今天區域銀行類股又面臨沉重賣壓，華爾街股市主要指數也都收黑。
道瓊工業指數下跌286.50點或0.86%，以33127.74點作收。
標準普爾500指數下滑29.53點或0.72%，收4061.22點。
科技股那斯達克指數下跌58.93點或0.49%，收11966.40點。
費城半導體指數下滑15.74點或0.53%，收2941.63點。（譯者：楊昭彥）1120505
美國3月初以來陸續有銀行倒閉，今天區域銀行類股又面臨沉重賣壓，華爾街股市主要指數也都收黑。
道瓊工業指數下跌286.50點或0.86%，以33127.74點作收。
標準普爾500指數下滑29.53點或0.72%，收4061.22點。
科技股那斯達克指數下跌58.93點或0.49%，收11966.40點。
費城半導體指數下滑15.74點或0.53%，收2941.63點。（譯者：楊昭彥）1120505
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。