美國3月初以來陸續有銀行倒閉，今天區域銀行類股又面臨沉重賣壓，華爾街股市主要指數也都收黑。

道瓊工業指數下跌286.50點或0.86%，以33127.74點作收。

標準普爾500指數下滑29.53點或0.72%，收4061.22點。

科技股那斯達克指數下跌58.93點或0.49%，收11966.40點。

費城半導體指數下滑15.74點或0.53%，收2941.63點。（譯者：楊昭彥）1120505