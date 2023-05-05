台南永康超商店員墜樓命案，警方朝他殺方向偵辦，疑似涉案的4男2女供詞避重就輕，都說是「丁男自己跳樓」，死者初步相驗結果出爐，丁男從高處墜落，造成頭頸胸部多處骨折、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部傷口則證實為槍傷，但並未進入腹腔，確切死亡原因尚待解剖鑑定；丁母則淚訴接到超商店長電話，說她兒子「手腳不乾淨」，要匯款20萬元賠償，她照辦後卻接到兒子墜樓身亡的消息，讓她無法接受，說「這不會太殘忍了嗎？」希望警方能夠盡速查明真相。

30歲的丁姓男子為躲債從雲林跑到台南，在超商上大夜班，沒想到因被 懷疑中飽私囊，遭人揪眾教訓，疑似還被開槍威嚇，最後竟墜樓身亡。（圖／翻攝照片）

據了解，30歲的丁姓男子因積欠70萬債務，利滾利下前後還了1、2百萬還沒清償，又持續被追債，一年多前從雲林台西離鄉背井，躲到台南永康，寄住在某社區大樓13樓的姑姑家，並找到附近的超商的大夜班工作，原本想要重新開始，但沒想到昨日中午一聲巨響，他從住處陽台跌落，還撞到樓層間的採光罩，重摔落地，陳屍在住處大樓中庭。

警方勘驗時，發現丁男腰部有不明傷勢，調閱相關監視器發現，事發前有陌生男子右手頂著丁男腰部跟著上樓，沒過多久就發生墜樓事件，該名男子行色匆匆，小跑步下樓，搭上另名男子的機車離去，但行動極不自然，左方褲袋內似乎有可疑物品。

鑑識人員前往13樓住處勘驗，並未發現打鬥或可疑痕跡，丁男腰部雖有槍傷，但現場卻無血跡噴濺或彈殼，疑點重重，於是朝他殺方向偵辦，今天相驗解剖後，發現槍傷是遭到近距離射擊，不排除是遭到威嚇後才跳樓身亡。

30歲的丁姓男子為躲債從雲林跑到台南，在超商上大夜班，沒想到因被 懷疑中飽私囊，遭人揪眾教訓，疑似還被開槍威嚇，最後竟墜樓身亡。（圖／翻攝照片）

警方循線調查發現，出現在事發現場的是21歲的曾姓男子及未成年何姓男子，經常在丁男工作的超商出沒，事發後2人換乘另名女子駕駛的車輛前往高雄，疑似是要湮滅證據，昨晚遭到警網查獲，得知丁男當天凌晨值大夜班，曾男、何男及女子都在店內，後來又有2名在場男子到案，警方稍晚再傳喚超商陳姓女店長前來，拼湊出基本脈絡，並對4男2女進行偵訊並交叉比對以釐清案情。

據悉，眾人堅不吐實，供詞避重就輕，但口徑一致都說丁男是「自己跳樓」，經側面了解，這名陳姓女店長懷疑，丁男將顧客到貨付款的現金「中飽私囊」，3日凌晨疑似揪人在店內「教訓」丁男，用塑膠水管猛打丁男手掌、腳部造成瘀傷，又打給丁母，指出丁男「手腳不乾淨」，要她匯款20萬賠償損失，不然後續若客訴造成總公司罰款，可能得賠到500萬元，都要丁男負起責任，丁母依約在昨天上午9時匯款，沒想到還是得到兒子墜樓身亡的不幸消息。

警方偵訊時，因為超商店內監視器證據確鑿，包括陳姓超商女店長在內的2女4男坦承對丁男施暴，但對是否持有槍支並對丁男開槍，導致丁男墜樓部份均否認到底，甚至眾人手機通聯資料都已刪除，有明顯串證嫌疑，訊後依殺人罪、組織犯罪等罪嫌送辦，建請檢方羈押，並追查槍支下落。

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