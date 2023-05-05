中共最大的TB-001無人機上月底以逆時鐘方向繞台飛行後，2日被稱為大陸版「死神」的BZK-005無人機再以順時針方向繞台飛行。退役少將栗正傑認為，未來最有可能改變世界作戰型態的，就是「無人機」；而台灣的政經首長在戰時則要特別注意電子、安全等防護，避免「指揮中樞」遭受攻擊。

栗正傑4日在政論節目《新聞大白話》中表示，每一種武器、每一個世代作戰，新的武器出來以後，就會改變。例如第一次世界大戰，戰車出現，改變戰局、改變壕溝戰；第二次世界大戰，則是航空母艦的出世，改變戰列艦的海戰地位。

栗正傑指出，未來最有可能改變世界作戰型態的，就是「無人機」。中共無人機最近兩次繞台，一個逆時鐘、一個順時鐘，其中無人機第二次繞台，雖說不能察打一體，但改裝以後還是能裝載300公斤的炸藥。而一顆手榴彈大概有四分之一公斤TNT火藥，它可以分散、用小直徑的炸藥，所以實施斬首作戰是非常可行的，不要認為是危言聳聽。伊朗革命衛隊很多科學家，尤其是核子科學家，就是被無人機斬首。

栗正傑認為，台灣的政經首長在戰時要特別注意，包括電子的防護、科技的防護，還有安全上的防護，避免指揮中樞遭受攻擊以後變成群龍無首，以致作戰陷於不利的狀況。