美國聯邦參議院軍事委員會4日就全球威脅召開聽證會，邀請美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）出席作證。海恩斯會中針對中共犯台對美國經濟可能的衝擊評估，若台積電因中國犯台停止製造，將衝擊美、中乃至全球經濟，預估前幾年的年損失恐達6000億至1兆美元（約台幣18.56兆至30.94兆）。

海恩斯說，針對中共犯台對美國經濟可能的衝擊，她目前無法提供明確答案，要視當時情況而定。但根據多項智庫研究，超過9成高階晶片在台製造，加上幾乎所有種類電子產品都需要晶片，若台積電因中共犯台停止製造，將對全球經濟造成巨大衝擊，預估前幾年的年損失恐達6000億至1兆美元（約台幣18.56兆至30.94兆），美、中GDP也將受嚴重影響。

對於檯面上多種中國可能犯台時間點，柏瑞爾表示，如何解讀因人而異，重點是中國國家主席習近平已下令要共軍做準備，但不確定是為何事或何時。海恩斯則指出，根據美國情報評估，習近平仍傾向以和平方式統一台灣，但同時為軍事選項做準備。