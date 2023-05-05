每個人最愛的動物不同，但對人類最忠心的一定是狗兒們。大陸一隻退休的警犬「汪汪」，在畢業2年後與老搭檔重逢，當下一個舉動讓在場人都吃驚不已，感動到掉下眼淚。

綜合陸媒報導，河南省的警犬、8歲的德國牧羊犬「汪汪」，在警界服務多年後正式宣告光榮退休，在當地機關的積極協助下，汪汪畢業後很快就找到新家，享受退休後的優閒生活。

退休2年後，汪汪的領犬員終於找到空檔，便決定找時間去探望這位多年來的好搭檔。當領犬員到達門口喊著汪汪時，汪汪瞬間衝了出來，飛撲到領犬員懷中，接著立刻翻肚撒嬌，更神奇的是，汪汪當場落下眼淚，哭到眼睛都變紅，領犬員與在場的人類全都不敢置信，跟著哭了出來。

不少網友也直呼：「看得暖洋洋的」、「狗兒果然是人類最忠實的朋友」、「短短幾秒讓我哭成水龍頭」，也有人質疑為何領犬員不乾脆直接收養，對此大陸警方解釋，他們希望狗兒退休後能去的地方是一般家庭玩樂放鬆，過著正常的生活，而不是留在培訓中心，官員工作繁重，無法挪出大量時間陪退休的狗狗玩耍，才會找一般民眾認養。