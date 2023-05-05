外媒引述內情人士表示，微軟與超微（AMD）合作開發人工智慧（AI）晶片，超微並得到微軟的財務援助。

消息一出，超微4日股價應聲大漲9％，終場漲幅收窄至6.1％，報86.61美元。

消息人士透露，微軟與超微合作開發自家的AI處理器，代號為「雅典娜」（Athena），同時向超微提供財務支援，助其拓展AI晶片業務。微軟目前有上百名員工投入雅典娜計畫。超微與微軟對此消息不予置評。