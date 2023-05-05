今（5）日各地仍高溫炎熱，明（6）日梅雨季首波鋒面接近，天氣漸轉不穩定，下周日（7日）中部以北、東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；北台灣轉涼，下周一（8日）高溫僅剩20度。

天氣炎熱，中央氣象局針對11縣市發布高溫資訊，今日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫機率；嘉義市、台東縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及花蓮縣為黃色燈號。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後有零星飄雨；今日各地氣溫：北部23至35度、中部21至36度、南部22至38度、東部21至36度。

最新模式模擬顯示，下周日「梅雨季」第一波鋒面南下，中部以北及東北部有陣雨或雷雨，留意較大雨勢；下午氣溫驟降，北台轉涼；其他地區亦轉有局部短暫陣雨。

下周一北部稍涼，下午起降雨由北而南停歇；下周二至周四（9至11日）各地恢復晴朗穩定。根據氣象局資料顯示，周六高溫達32度，下周日降至27度，下周一更涼剩下20度，提醒民眾留意溫度變化。