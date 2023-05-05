台南永康區一處大樓3日中午發生一起30歲丁男墜樓命案，警方從現場勘查採證，發現死者身上右後腰有2處槍傷射出、射入時的貫穿傷口，調查掌握在超商任職的死者，案發前一晚值大夜班時遭水管抽打一整夜凌虐，手掌遭打到發黑，逮捕陳姓超商女店長等6人，經漏夜複訊，認曾姓及劉姓男子涉私行拘禁因而致人於死罪嫌且湮滅證據或串證之虞，今天清晨向法院聲押禁見。另3人交保、1人移送少年法庭。

台南地檢署今指出，曾男及劉男涉犯刑法第302條第2項私行拘禁因而致人於死罪嫌，犯嫌重大、且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人或共犯之虞，向法院聲請羈押禁見；陳女、高男新台幣3萬元交保；方女5萬元交保；何姓少年移送台南地方法院少年法庭。

永康警方調查指出，丁男因財務管理不善，積欠為數不小的債務，遭陳姓超商女店長認定他手腳不乾淨，以職務之便，侵占超商財物，陳嫌等6人以此為理由教訓、報復丁男，前晚利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，限制其人身自由，整夜以水管毆打其手掌、腳掌，導致丁男的手腳都被打到發黑。

丁男遭限制自由整、凌虐整晚後，昨天中午又在曾嫌陪同下，回家一趟，過程中丁男疑似遭曾嫌脅迫，疑似用槍抵住右後腰並開槍，從13樓一躍而下。由於6嫌到案後都三緘其口，否認丁男之死與他們有關，警方將依殺人罪、組織犯罪等罪嫌將6人移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後建請法院聲請羈押禁見。

丁母說，兒子與人有債務糾紛，對方曾來電「匯錢才會放人」，她昨天上午已依約匯出20萬元，怎料丁母匯款後2小時左右，即接獲兒子從13樓墜樓死亡的噩耗，且遺體上還有槍傷，讓她不能接受。

檢警昨天相驗，指丁男從高處墜落，造成頭頸、胸部多處骨折，腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部有近距離槍傷，但沒進腹腔，死因尚待解剖鑑定及檢察官進一步調查。