位在台中沙鹿的米其林推薦海鮮餐廳「梅子」，日前被網友PO文指「一桌13人吃了4萬1」，連日來引發熱議。原本低調不多做回應的業者，4日深夜公布當天明細，「好不容易獲得米其林推薦，這30幾年走來容易嗎」，嘆很多人根本沒來吃過，卻跟風留1星負評。網友看完內容留言大轉彎，紛紛稱讚「一分錢一分貨，支持」。

「梅子」被該名網友PO文後，一度遭不少人留1星負評，業者沉默多日有備而來，4日深夜把當天菜單一次公布：龍蝦2隻1萬2000元、沙公3隻沙母1隻共9510元、清蒸石鯛3740元、梅汁赤筆2430元、醬燒軟絲2000元、生魚片1500元、清蒸蝦800元等，當天海鮮全部電子秤重。

一桌海鮮要價4萬1000元，米其林推薦餐廳近來引發熱議。（翻攝爆怨公社臉書）

業者強調，「每一種海鮮食材都有分新鮮等級、重量大小的成本計價，我們在澎湖拿我們自家船的漁獲，都是當天拍賣價最高等級的，市場還不一定見得到」。

貼文特別說明，為了養沙公、沙母，每月要去台中港載天然海水，還有吹冷氣每個月的電費支出，以及濾材、人力成本等，有時甚至有錢也買不到這麼大的沙公沙母，因對岸大肆收購。

許多老饕看完內容紛紛留言，「一分錢一分貨，識貨的人才會挺梅子」、「好吃！看來最近訂不到位了」、「不是饕客不上門，堅持走自己的路，加油」、「不用理會那些酸民，相信好店不會被埋沒」。

也有網友認為，若價格透明，點菜後即告訴顧客價錢，不至於像這次惹來不必要的糾紛，「客人如果覺得不OK，自己把單劃一劃，別吃了又事後抱怨」。