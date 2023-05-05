公司指出，得益於穩健管理帶來的效益，邁達特第1季營收與毛利率均呈上揚態勢。邁達特董事長李昌鴻表示，2023 ICT產業三大動能分別是人工智慧、大數據、資訊安全，而「雲端技術」的應用將是推升此動能的關鍵燃料。目前邁達特在三大公有雲已佈局到位，雲端投資又屬企業長線支出，將持續為邁達特挹注成長動能；此外，隨著企業 IT 陸續轉型成「多點多雲」混合架構，衍生之雲地整合、多雲、混合雲部署等高毛利服務需求，亦有望繼續推升邁達特的毛利表現。

在AI題材方面，李昌鴻表示，除了受惠於微軟和各科技大廠引領的AI風潮，邁達特旗下專攻AI智能客服、AI智能質檢領域的轉投資公司「德鴻科技」也已公開發行。

德鴻科技專精於採用AI技術打造頂級的客戶體驗解決方案，以及合稽合規的公司治理解決方案，在大中華區已累積不少金融保險業應用案例。Forbes Advisor報告指出，有64％的企業認為AI可改善客戶關係，顯示產業對於採用AI增強客戶體驗抱持積極看法。

展望下半年，李昌鴻表示，邁達特攜手旗下雲端服務「聚上雲」、企業核心應用專家「逐鹿數位」、AI智能語音服務「德鴻科技」、ERP導入及維護服務「前進國際」、專精AI大數據顧問服務「典通」、資安業務「動力安全」等轉投資公司，加速企業獲取IT智能化方案的營運優勢，可望全方位為各產業、各階段的企業用戶提供更多解決方案。