45歲韓星南宮珉主演的韓劇《千元律師》在2022年創下亮眼收視率，收穫一批紛絲。年初確定與女星安恩真出演《戀人》，令許多劇迷相當期待。豈料，近日卻爆出負責選角劇組公司曾於2004年前涉入「12人輪暴案」，受害者母親選擇出面發起拒看運動，引發韓網熱議。

據受害者母親透露，2004年一名研究生女兒A透過親妹妹B介紹，接觸了一間娛樂公司並接演到戲劇中的小配角，沒想到工作期間竟被娛樂公司內的組長、選角負責人等12名員工輪流以性暴力對待，報警後，又受到警方2次傷害，身心受創的A於2009年輕生，而妹妹B也因為強烈的愧疚感，隨姐姐走上絕路，令失去兩名愛女的母親悲痛不已。

這起「配角演員姊妹自殺事件」被爆出，其中一名加害者仍在業界工作，並在近日MBC《戀人》劇組繼續擔任配角選角負責人，被害者母親得知消息後，憤怒地發起「拒看」運動，並表示會持續抗議到電視台將該名員工退出劇組為止。

對此，MBC 4日發表聲明表示：「我們認真對待觀眾對電視劇《戀人》配角經紀公司的擔憂。目前，《戀人》的製作中也有專門做配角的外部公司參與，我們已經確認了一些有爭議的人員到訪現場。」考量觀眾的意見與憂心，已在第一時間禁止該人員接近工作現場，而現在為了徹底杜絕該人員參與到戲劇製作，已決定立即與該外包公司解約。

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