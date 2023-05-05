《日股》日本股市3至5日休市3天 07:382023/05/05 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢黃金周長假，日股3日到5日共休市3天，8日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》日本股市3至5日休市3天 《韓股》韓國股市5日休市1天 《韓股》白忙一天 韓股收平 #日股 #5日 #3天 #休市 #日本股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣虎航聯手全家 虎將及桃太郎主題店狂「放萌」 17:132023/05/04 財經 食藥署替日本草莓解套 藍委批：屈服政治壓力 12:352023/05/04 政治 美又升息1碼 台股挫低近20點 台積電小漲1.5元 09:022023/05/04 財經 松田康博：中共短期武統台灣可能性低 或採「強制性和統」 16:102023/05/04 兩岸 《半導體》M31全年營收估增2成 外資續評中立 13:582023/05/04 財經 福原愛小心了 短褲情好友退役 日媒曝她人氣將被超越 12:582023/05/04 娛樂 《國際金融》IMF批：日本若轉升息 全球金融恐遭殃 12:082023/05/04 財經 疫情解封 嘉義市5月連2場國際級表演 18:032023/05/04 生活 《美股掃瞄》區域銀行危機重現 美股驚呆全面下挫 08:282023/05/05 財經 33.6噸台南鳳梨外銷日本高端市場 售價比台灣貴近3倍 13:292023/05/04 生活 《盤後解析》反彈還沒完 中小股衝一波 14:482023/05/04 財經 八里五福宮再贈超過150萬援物資 7年至今超過千萬 16:102023/05/04 生活 執政黨連食安都做不到！柯志恩轟：換人做看看 13:122023/05/04 政治 英王加冕3天連假 英國零售消費可望衝破3000億元 03:392023/05/05 國際 《韓股》韓股有壓 無力重回2500 12:082023/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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