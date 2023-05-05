《韓股》韓國股市5日休市1天 07:382023/05/05 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢兒童節，韓股5日休市1天，8日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》日本股市3至5日休市3天 《韓股》疫情升溫 韓股嚇跌 《盤中解析》美銀行又爆彈 台股季線又飛了 #韓股 #5日 #休市 #韓國股市 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》環球晶跌破5日線 3外資目標價均逾600元 11:082023/05/03 財經 《韓股》白忙一天 韓股收平 16:392023/05/04 財經 《韓股》韓股終結連3紅 權值股走弱 16:392023/05/03 財經 證交所5日審議富世達股票上市案 20:032023/05/03 財經 《國際金融》特斯拉擬換材料 韓鐵氧體類股漲翻天 16:282023/05/02 財經 美又升息1碼 台股挫低近20點 台積電小漲1.5元 09:022023/05/04 財經 日草莓農藥將放寬 Linbay爆蔡政府內幕：悲哀 14:022023/05/04 政治 廷鑫5日起恢復股票正常交易 今股價先漲停 19:232023/05/03 財經 《興櫃股》星宇航空為上市櫃做準備 聶國維辭去法人董事代表 07:582023/05/03 財經 疫情解封 嘉義市5月連2場國際級表演 18:032023/05/04 生活 《韓股》半導體拉抬 韓股連3紅 16:392023/05/02 財經 《美股掃瞄》區域銀行危機重現 美股驚呆全面下挫 08:282023/05/05 財經 國民黨桃園5選區黨內自殘 「志玲連線」急喊：砲口對外 09:422023/05/04 政治 韓國又一名慰安婦去世 在世僅剩9人 16:312023/05/03 國際 《韓股》韓股有壓 無力重回2500 12:082023/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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