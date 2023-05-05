受到終端客戶庫存調整及淡季影響，華新科第1季合併營收為78.24億元，年減19.46%，營業毛利為10.49億元，年減48.34%，合併毛利率為13.42%，年減7.49個百分點，營業淨利為1.09億元，稅後盈餘為2.75億元，年減68.15%，每股盈餘為0.57元。

展望第2季，華新科表示，雖然產業仍不明朗，但庫存已經偏低，趨於較健康狀況。

華新科董事會亦決議每股配息2.4元，以5月4日收盤價94.3元來估算，殖息率約2.55%。