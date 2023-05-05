受到終端客戶庫存調整及淡季影響，華新科第1季合併營收為78.24億元，年減19.46%，營業毛利為10.49億元，年減48.34%，合併毛利率為13.42%，年減7.49個百分點，營業淨利為1.09億元，稅後盈餘為2.75億元，年減68.15%，每股盈餘為0.57元。
展望第2季，華新科表示，雖然產業仍不明朗，但庫存已經偏低，趨於較健康狀況。
華新科董事會亦決議每股配息2.4元，以5月4日收盤價94.3元來估算，殖息率約2.55%。
華新科(2492)第1季稅後盈餘為2.75億元，年減68.15%，單季每股盈餘為0.57元，公司董事會決議今年將配息2.4元。
受到終端客戶庫存調整及淡季影響，華新科第1季合併營收為78.24億元，年減19.46%，營業毛利為10.49億元，年減48.34%，合併毛利率為13.42%，年減7.49個百分點，營業淨利為1.09億元，稅後盈餘為2.75億元，年減68.15%，每股盈餘為0.57元。
展望第2季，華新科表示，雖然產業仍不明朗，但庫存已經偏低，趨於較健康狀況。
華新科董事會亦決議每股配息2.4元，以5月4日收盤價94.3元來估算，殖息率約2.55%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。