具四海幫背景的50歲男子曾耀鋒，8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，並以名人盛竹如的照片對外宣傳，日前該平台爆出以「假債權，真吸金」方式詐騙25億元，檢警迅速將曾嫌及其父親、女友、幹部等8人拘提到案，依詐欺、銀行法、組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後，認為8嫌有逃亡、勾串及反覆實施犯罪之虞，4日向法院聲請羈押禁見，並聲請法院裁准扣押23筆不動產及相關銀行帳戶。法院經過漏夜開庭，今(5日)凌晨裁准曾姓父子收押禁見，洪姓營運長40萬元交保，其餘5人將在上午繼續開庭審理。

曾嫌4月底東窗事發前，曾在台中、高雄召開協調會，對外保證會負責到底，但隨即不見蹤跡，逾千被害人組成自救會，立委接獲投訴估計至少5000多人被害，非法吸金高達25億。

imB狂詐25億嫌擁「愛馬仕山」，負責人父子遭羈押不動產全扣。(林郁平翻攝)

刑事局在案件爆發前即報請北檢指揮偵辦，至4月底有39名被害人向各地警局報案，總財損達1.5億多元。其中，一名被害人被騙3300萬最高，還有一名台大學生在網路自曝遭詐騙270萬。

檢警加快偵辦腳步，3日兵分多路到桃園該公司等12處搜索，拘提曾嫌及其父、48歲張姓女友、黃姓講師、洪姓營運長等重要幹部共8人到案，查扣現金300萬、各式名牌包48個、名酒22箱、銅雕藝術品3件、犯案用手機18支、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、業績清單、公司大小章等贓證物。

警方調查，曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司，張姓女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人，警方依該公司帳冊，清查至少有上萬人曾進行投資，曾嫌與女友還曾與監察院長陳菊、前交通部長林佳龍等綠營人物一起參訪其他基金會，並合影留念。

具四海幫海鐵堂背景的曾嫌，因詐欺、重利、妨害自由等案件遭北檢、基隆地院、桃檢發布通緝，2019年起，因挪用資金投資其他公司，並在新竹、苗栗等地購地，造成資金出現缺口，無法付出年息9至12%高額投報率，曾嫌遂發行「假標」讓投資人投資，並在去年12月起未依限支付利息與清償本金，導致投資人血本無歸，這才發現是場龐氏騙局。曾嫌落網之後坦承，9成以上投資標的都是假的。