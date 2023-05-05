立委4日質疑法務部對於部分死刑犯聲請憲法訴訟已裁定不受理，卻仍不依法執行死刑，藉故拖延，對此，法務部強調，法務部自去年12月至今年4月已 5度向司法院確認38名死刑犯中並未有人經憲法法庭裁定全部不受理，目前仍掌握相關進度，若司法救濟程序終結，將妥速執行。

4日立法院司法及法制委員會，因司法院表示部分死刑犯聲請憲法訴訟已遭裁定不受理，引發立委質疑法務部長蔡清祥推稱38位死刑犯皆聲請憲法訴訟無法執行，係藉故拖延不執行死刑。

法務部強調，法務部多次向司法院再三確認，38位死刑犯中並未有人經憲法法庭裁定全部不受理之情形。

法務部分別於去年12月28日、今年1月16日、今年3月20日(同日發二函)、今年4月27日等5度向司法院函詢有關38位死刑犯聲請憲法訴訟之聲請理由、審理進度及有無為暫時處分停止執行之裁定等事由，藉以判斷有無不得執行死刑之法定事由。

法務部說，由於目前38位死刑犯均有聲請憲法訴訟，在司法救濟程序終結前，依法尚無從陳送部長令准執行。

法務部表示，法務部就死刑之執行，一向秉持依法審慎之態度，依照相關規定嚴謹審核，將持續追蹤並掌握38位死刑犯相關進度，若司法救濟程序終結，將妥速辦理後續程序，依法執行。