高雄第三選區（左營區、楠梓區）過去選民結構算是相對偏藍，為了爭取2024「光復左楠」，國民黨目前已有5人投入該區黨內初選，分別是高雄市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、前立委張顯耀及國民黨中央委員孫健萍。一份最新網路民調顯示，過去曾挑戰高雄市長的李眉蓁，擁有將近8成的支持度。

《中天電視》Youtube頻道在昨（4）日發起網路投票，截至今日早上7點30分，總計有超過15000人參與。在針對「高雄左楠區被國民黨列為選情特殊選區，將用內參民調方式直接徵召！目前表態參選的5個人中，你覺得誰最有機會光復左楠？」的題目，支持「李眉蓁」的民眾高達77%、後面由高到低分別為張顯耀、陳麗珍、陳玫娟、孫健萍。

支持李眉蓁的網友紛紛留言，「一個能勇敢面對自己的錯誤，知錯、認錯並改過，積極向上重新來過，在哪邊跌倒在哪邊站起來的人，值得我們學習、敬重並支持」、「欣賞李眉蓁勇敢面對的態度，真誠坦然」、「我欣賞她，因為論文被取消為讓兒女以後能抬頭面對，毅然去修完論文，有此毅力讓我佩服」。

不過也有民眾提出其他意見，稱「白喬茵有機會」、「我左楠人，唯一支持陳玫娟」、「感覺差不多」、「唉！都不錯人選」「能戰贏塔綠班的都支持，光復左楠，加油」、「我們需要的是戰將，只要是戰鬥力十足的都可以」。