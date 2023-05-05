藝人王思佳2016年和從事貿易業的美籍Joe Ho結婚，育有1女「小王美」，她在鏡頭前的形象光鮮亮麗，時常一身名牌，渾身貴婦氣質。近日王思佳拿愛馬仕包上節目，卻遭網友質疑是假包；對此，王思佳回應了。

一名網友在臉書私密社團「愛馬仕不能說的祕密」PO文質疑王思佳在節目《女人我最大》拿的Kelly二代皮質似乎不太對勁，放大看都看不出是epsom皮（白、粉都看不出紋路），亦提到Kelly二代除了epsom、山羊、蜥蜴、鱷魚等特殊皮外，就算是evercolor也沒看過，質疑是否為假貨，但強調沒要詆毀藝人，純粹出自好奇。此文一出，掀起熱烈討論，另名網友提出不同的見解，認為《女人我最大》主持人藍心湄是愛馬仕VIP，如果看到假包，應該會馬上發現。

根據《三立新聞網》報導，王思佳針對假包疑雲做出回應，表示這兩天和孩子都不舒服，沒空理會，「我們之後會拍成影片跟大家說明。」

王思佳被質疑拿假包事件，還發生另一段插曲，某位女網紅4日亦發文暗指某女藝人在社群平台炫耀假包，她還多次目睹對方和媽媽一起買假包，才知道該女藝人雖感覺家境富裕，但都揹假包。過沒多久，該網紅再發文澄清，強調講的不是王思佳，卻被有心人士誤導，她支持王思佳拍片澄清，就像當初打臉質疑她買假帽的人一樣，「希望王小姐不要誤會。」