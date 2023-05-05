民進黨提名副總統賴清德競選2024總統大位，最新民調顯示出賴清德有下滑趨勢。資深媒體人黃揚明認為，除了「戰爭與和平」的選擇外，民進黨用相同套路透過司法對付政敵，反觀檢調遇綠營則溫柔不少，這現象讓期盼正義的中間、年輕選民觀感不佳，恐也成賴清德近期民調明顯滑落的原因。

黃揚明昨(4)日於臉書指出，去年6月至今的11次美麗島電子報或震傳媒，在賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督情況下，賴清德在去年6月及今年3月中旬都達到41%以上。然而，在3月中旬後，賴民調呈現逐漸向下墜的趨勢，其中最新民調顯示，5月2、3日的支持度降至35.4％，與3月中旬的41.4％相比，掉了超過誤差範圍的6％。

針對前立委郭正亮對此現象解讀與「戰爭與和平」的選擇有關，黃揚明則提到，若是戰爭與和平的效應發酵，4月12、13日那次的民調剛好是中國環台軍演剛結束，理應在當次民調就有所反應，但這次賴清德民調支持度仍持續下降，可見不只是該因素。

黃揚明列舉近一個月幾起司法相關事件，包括4月8日高端內線交易案偵查終結，基亞董事長等14人不起訴；4月21日法務部公布新任檢察長異動名單，異動前傳出北檢前檢察長林邦樑因偵辦高虹安案「配合度不高」，結果被調動；4月26日台中地檢署偵結顏寬恒竊佔國土、詐領助理費案，起訴顏寬恒及顏妻等人；4月28日台北地檢署偵辦新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費案及資策會控告背信，將高再次約談到案；5月2日因兒子陳致中洗錢被判入獄1年，保外就醫中的前總統陳水扁前往總統府等機關請願。

前述案件並非都是政治案件，但黃揚明認為，在選舉前偵辦、起訴，都會給民眾濃濃的政治介入司法的感受，且從卡管案、去年的林姿妙案等，民進黨始終採用相同套路透過司法對付政敵，但檢調碰到綠營自己人卻溫柔不少，此舉令期盼正義的中間、年輕選民觀感不佳。黃揚明強調，這或許是賴清德近期民調裹足不前，甚至明顯滑落的原因之一。