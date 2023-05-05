WBC（世界棒球經典賽）選手的實戰球衣，近日在大聯盟官方拍賣網站「MLB Auction」上展示拍賣，日本球星大谷翔平的16號戰袍最受歡迎，目前已經喊到了7萬4030美元（約新台幣227萬2799元）。

拍賣從上個月29日開始進行，日本武士隊球衣就一直喊在最高價，其中大谷翔平的戰袍更是出類拔萃，官方拍賣的是他小組賽對上澳洲的客場深色球衣，該場比賽大谷翔平擊出一發石破天驚的大號3分彈，率領日本以7比1攻克澳洲，拿下小組賽4連勝。

拍賣會上一共展出了67位選手的WBC球衣，根據日媒《Flash》報導，開放投標開始後不久，大谷翔平就登上拍賣最高價，10小時後達到了6萬美元（約新台幣184萬2063元），截至5日早上7時，已經有91人出價，出價人數同樣是拍賣會中最高。

僅次於大谷翔平的同樣是日本隊的村上宗隆，冠軍賽對陣美國所穿的球衣，目前喊到1萬100美元，接著則是美國隊長「神鱒」卓奧特（Mike Trout）小組賽對上哥倫比亞的實戰球衣，來到8030美元。中華隊也有5件實戰球衣被官方拍賣，分別是牛棚教練王建民（2040美元）、王柏融（450美元）、宋家豪（410美元）、陳傑憲（340美元）及外野守備教練張建銘（230美元）。