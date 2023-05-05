全訊第1季合併營收為2億2214萬元，較去年同期增加17.82%，毛利率維持在50%水準，稅後盈餘4594萬元，年減20.35%，每股盈餘為0.68元。

全訊表示，公司國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年方式進行，公司國防用功率放大器(PA)相關模組及次系統出貨量，近3年均維持在雙位數以上的年增率，目前國內國防軍工產品訂單能見度已達2024年，為公司主要營運發展產品之一。

政府標案相關國防產品出貨量自第2季開始逐步增加，全訊4月營收為1億451萬元，較3月大幅成長65.66%，且較去年同期增加47.5%，以目前訂單排程和產品組合來看，公司今年整體營收及獲利可望逐步成長。

全訊表示，除了國防相關產品出貨量持續增加外，今年亦積極佈局商用產品市場，公司自主研發的28GHz毫米波（mmWave）功率放大器，主要應用於5G小型基地台及低軌道衛星市場，於三月份參加Satellite 2023（美國衛星通訊展），獲得國內外客戶普遍的青睞，今年開始對國內及國外客戶小量出貨，公司並將於六月份參加IMS 2023（美國微波通訊展），向國內外微波及衛星通訊客戶介紹全訊自主研發製造的微波產品，拓展國際5G高速傳輸及衛星通訊的商用產品市場。

隨疫情逐步紓解，國外軍工產品客戶訂單陸續回籠，全訊今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望明顯回溫。以目前訂單出貨排程來看，今年政府國防標案、商用微波通訊，以及海外軍工航太等PA模組與微波次系統的出貨量將持續提升，公司今年整體營收獲利將可望維持雙位數以上成長率。