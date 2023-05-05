證期局主秘黃厚銘指出，符合6種情況任一的公司應揭露個別董監及經理人酬金資訊，董總為同一人須揭露原因及合理性，實收資本額逾百億及鋼鐵、水泥業上市櫃公司應揭露溫室氣體盤查，及全體上市公司及資本額逾6億元的上櫃公司需編製英文版股東會年報。

6項情況包括：一、近3年財報曾虧損，但最近年度已有稅後淨利、且足以彌補累積虧損者不在此限。二、公司治理評鑑結果屬最後一級距，或最近年度曾遭變更交易方法、停止買賣或終止上市櫃。三、最近年度董事監察人持股成數連3月不足。

四、近年度任3月董事監察人平均設質比率大於50％。五、全體董事監察人酬金占稅後淨利逾2％，且個別董事監察人酬金超過1500萬元。六、非主管的全時員工薪資平均未達50萬元。

黃厚銘表示，只要符合上述6項條件的其中一項，就必須在股東會年報中揭露個別董監及經理人酬金資訊。若同時符合第一項或第二項條件，必須進一步個別揭露前5名酬金最高主管，如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人的酬金資訊。

據金管會統計，有652家上市櫃公司在編製2021年股東會年報時有強制揭露個別董監酬金，其中有557家因同時符合第一項或第二項條件，因此額外個別揭露前5位酬金最高主管酬金資訊。

若僅就第二項條件檢視，共有418家上市櫃公司因公司治理評鑑結果屬最後一級距，或最近年度曾遭變更交易方法、停止買賣或終止上市櫃，因此今年編製2022年股東會年報時，必須強制揭露個別董監酬金。

而目前共有552家上市櫃公司董總為同一人。黃厚銘指出，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施。若屬於上市櫃公司，應於今年底前完成選任獨董人數不得少於4人，若董事席次逾15人，則獨董人數不得少於5人。

至於實收資本額逾100億、鋼鐵業及水泥業上市櫃公司，依永續發展路徑圖規劃時程規定，應於今年完成個體公司?室氣體盤查，共有522家符合規定，金管會建議除可提早於今年股東會年報揭露相關資訊外，最遲應於6月底公開資訊觀測站及永續報告書中揭露。

同時，為循序提升資本市場英語資訊揭露內容與品質，全體上市公司及資本額逾6億元的上櫃公司，共869家上市櫃公司均應提供英文版股東會年報，以利外資行使股東權益，吸引國際資金持續投入我國資本市場。