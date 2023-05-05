「國家氣候與發展報告」（CCDR）評估巴西實現氣候和發展目標的政策和選擇，估計城市乾旱和洪水每年造成巴西幣130億元（約新台幣799億元）的損失。

世界銀行氣候變化顧問、報告合著者哈利蓋特（Stephane Hallegate）認為，巴西存在巨大不平等，窮人更容易面臨災害和氣候變化的風險，但這種情況可以通過投資扭轉。

哈利蓋特表示，投資欠發達地區的人員和基礎設施對於提高低收入人口的韌性非常重要，這將幫助他們擺脫貧困，為國家的經濟成長做出貢獻。

「國家氣候與發展報告」源於各國在「巴黎協定」和歷屆締約方大會（COP）中確定的目標。為了實現這些目標，報告建議在4個方面採取行動：結構性改革和提高生產率的措施、促進低碳和韌性成長的全面經濟政策、公共政策和投資計畫，以及確保為必要投資提供資金的行動。

如此一來，相信巴西可以實現綠色發展，到2028年結束非法砍伐森林，2030年將溫室氣體（GHG）排放量減少50%，2050年實現凈零排放。

儘管巴西在過去30年大幅減少生活在極端貧困中的人數，但2015年和2016年有所增加，2021年達到人口的5.8%。

根據報告，2030年巴西極端貧困率的上升幅度可能在0.4%至1.3%之間，具體取決於所選擇的發展模式。與氣候相關的農業收入減少、極端天氣事件、食品價格變化、健康影響以及高溫導致的勞動生產率下降是可能導致這種情況的一些因素。

「國家氣候與發展報告」提出幾項建議，讓巴西可以在不損害發展的情況下履行到2028年實現零非法砍伐森林的承諾，包括支援基於土壤和森林的可持續經濟活動。

這份報告的作者認為，擴大保護區，包括原住民領地，可改善森林治理，為生態旅遊、非木材森林產品的可持續採伐和農林業系統等自然保護付費創造機會；符合「巴西森林保護條例」建立合法森林保護區（RFL），也可為創造收入和包容性成長提供機會。

氣候變化已經在改變巴西的氣溫模式和降雨量，導致可用水量減少和長期乾旱。根據「國家氣候與發展報告」，這些問題將隨著時間惡化，並可能對農業、城市供水、交通基礎設施和水力發電產生嚴重後果，影響經濟競爭力。

儘管巴西是世界10大溫室氣體排放國之一，但其排放狀況與其他國家不同。2000年至2020年間，巴西76%的排放源是土地利用的變化，包括森林砍伐和農業，而全球排放量的這一比例為18%。另一方面，巴西近一半的能源供應，包括80%以上的電力，來自可再生能源，而世界平均水準約為15%至27%。

「國家氣候與發展報告」還指出，可再生能源的普及和巴西生產環保商品和服務的潛力使巴西在提供脫碳（從大氣中去除二氧化碳）所需的產品方面處於競爭優勢，包括綠色礦物、綠色氫和生態製成品。優先遏制森林砍伐的努力將使巴西不僅能夠保護其生態系統，而且能夠逐步使其他生產部門脫碳。

哈利蓋特總結，自然資源的可持續利用正成為國際市場競爭力的條件，因為綠色技術普及影響需求，例如電動汽車正在迅速發展，而巴西已經展示其創新和引領新技術的能力，可以從中獲利。