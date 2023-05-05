受惠旗下印表機/事務機、投影機等產業客戶拉貨力道持續穩定，帶動整體出貨表現明顯提升，台翰2023年第1季合併營收5.72億元，年增8.97%，雖然美金利率上升使得利息支出增加，但在台翰仍持續優化產品結構，生產效率，以及強化營業成本、費用管控力道下，單季稅後盈餘達1562萬元，年減41%，每股盈餘達0.2元。

台翰表示，公司長期深耕塑膠產品之精密模具製作與生產，專注提升本業核心技術能力，包括自動化加工、產品後加工組裝檢測等，滿足客戶各種差異化需求、創造整體產品銷售組合優化，第一季合併毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為14.96%、5.52%、2.73%。

展望第2季，台翰持審慎看法，集團積極針對內部製程升級，除不斷優化越南、菲律賓等兩個生產基地的產能配置及設備精度提升，亦階段完善東莞模具中心技術能力，期待消費產品景氣回升，拉升各廠區產能利用率。