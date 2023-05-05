小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會（Fed）升息1碼（0.25個百分點），並暗示接下來將暫停升息，市場樂觀情緒大增，預料這波全球升息循環將告終。國銀主管分析，台灣物價未惡化，加上美台利差壓力趨緩，且經濟前景尚不明朗，綜合此三大前提來觀察，預估中央銀行升息也將告一段落，終結利率連五升，屆時房貸族可望喘口氣。

【1】央行第二季升息機率 大減

央行去年以來到今年3月已五度升息、累計升息3碼。由於台灣消費者物價指數（CPI）年增率仍超過2％警戒線，各機構4月接連預測央行6月將持續升息，但隨著美國升息步入尾聲，加上今年經濟表現放緩，對央行再升息的看法已明顯降溫。

【2】台股MSCI調整 5檔入選呼聲高

MSCI明晟將於台灣時間12日上午公布最新一次半年度調整，國泰證期顧問處、兆豐國際投顧異口同聲，研判台股權重可能遭調降，但幅度將相當輕微，對資金影響不大；同時，成份股以緯創（3231）等五檔入選呼聲最高。

【3】DRAM價格落底 恐成夢一場

SK海力士（SK Hynix）無錫廠受美國商務部管制半導體設備進口衝擊，無法轉進主流製程（1Znm），在終端需求慘澹之下，將逆勢調高21nm舊製程產能，加深消費型DRAM（Consumer DRAM）供給面疑慮，集邦科技（TrendForce）預估，SK海力士的增產行動將衝擊Consumer DRAM價格，本季價格落底無望，恐續跌10～15％。

【4】三星、SK海力士中國廠出口豁免 美擬延長一年

美國擬再次延長對韓企的晶片禁令寬限期，傳拜登政府已告知三星電子、SK海力士，將再延長它們在中國晶片廠出口豁免一年，期間能繼續將半導體設備出口至中國。

【5】降階晶片熱賣 美對陸禁令失靈

近年美國加大力度圍殺中國半導體產業，尤其年初聊天機器人ChatGPT掀起全球人工智慧（AI）熱潮，美國更嚴禁輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等自家業者向中企提供先進晶片，以防技術流入中國，但美企在難以割捨中國市場下，轉而向中國提供降階版晶片。部分專家認為，美方的管制措施對中國科技業的影響，其實收效甚微。