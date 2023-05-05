女星王思佳日前在節目上分享愛馬仕包，卻被外界質疑拿的是假包，就連網紅「苗條達人」陳若萱也發文暗指某女藝人拿假包，所有跡象串起來都將對象指向王思佳，對此，網紅陳沂發文狂酸：「品味差就算了，連炫富都要造假」。

陳沂表示王思佳上節目曬包炫富，卻被大陸網友抓包疑似拿假包，許多網友便到她的粉專留言質疑，未料卻全數遭到刪除，讓她不免質疑是否心虛？接著坦言對「釋迦阿姨」的品味始終感到疑惑，不解為何鍾愛死亡芭比粉，不禁嘲諷：「櫃哥櫃姐應該很愛她，本來擔心賣不出去的醜包，反正釋迦阿姨一定會買走」，更開酸：「如果是假包，我會很失望捏，品味差就算了，連炫富都要造假」。

陳沂稍早再度針對此事發文，她指出依照王思佳的高調作風，若被質疑早就氣炸出面反擊，未料這次卻只是默默刪除網友留言，雖然強調日後會拍影片說明，讓她仍不免推測：「看來是在想如何度過這次人設毀滅危機」，更不忘揶揄：「有大陸網友提出解套辦法，建議她說包包是跟丁小芹買的就好了」。

根據《三立新聞網》報導，王思佳表示近來和小孩身體不適，並未想特別搭理此事，之後會再拍成影片與大家說明。至於原本發文影射她的網紅陳若萱，再次發文強調所指對象並非王思佳，只是被有心人士誤導，因此支持王思佳拍片澄清，藉此打臉所有質疑她的人。