可能要打包賣掉的PacWest銀行正面臨營運轉捩點，股價暴跌51%。相當規模的同業也全面遭到市場無情拋售，像是Western Alliance銀行重挫近39%，盤中交易多次叫停，狂摔至少60%的Western Alliance也否認要出售的消息。

其它像是Comerica以及Zion均大跌約12%，不過盤後出現反彈。KBW區域銀行指數也收跌3.5%，盤中一度重挫約7%。加拿大Toronto-Dominion銀行打消購買美國First Horizon銀行後，由於這樁高達134億美元收購案告吹，First Horizon也暴跌33%，盤後一度上漲5.2%左右。

投資管理業者TIFF認為，美國中小型銀行放款是否正常，以及經濟衰退情況何時出現，都是市場關注的焦點。同時，也擔憂地區性銀行的財務危機會不會再度爆發，因此美股才會收黑。

VIX恐慌指數來到20.09點，創3月底以來最高。這種用來衡量標普500上下波動的指標，一般來說，超過40時表示對未來恐慌，若低於15的話，則是一種利多的代表。

標普500指數11大類股當中有9個走低，其中，金融跌1.29%最多，其次是通訊服務跌1.26%，能源也收跌1.11%。不過，房地產卻逆勢漲0.92%最大，公用事業也漲0.73%。

美股最新收盤價，道瓊跌286.5點或0.86%，收33,127.74點。NASDAQ跌58.93點或0.49%，收11,966.4點。S&P500跌29.53點或0.72%，收4,061.22點，連4個交易日下挫。費城半導體跌15.74點或0.53%，收2,941.63點。

重磅科技股方面，蘋果上漲1%較多，臉書母公司Meta跌1.48%較大。半導體族群中，超微飆升6.11%較多，英特爾也大漲2.34%。不過，高通暴跌5.54%較大，因財報不如預估。同時，恩智浦也大跌2.25%。

美股成交量相對較大，為120億股，前20個交易日均量為105億股。標普500指數中，下跌家數與上漲的比例為2.4比1，同時，4家創新高，27家新低。那斯達克中，則有47家股價寫新高，412家新低。

從芝商所CME的FedWatch數據可得知，在市場擔心美國金融業者可能會再次出現危機之下，愈來愈多聲音認為，聯準會在7月下旬既定會議之前，可能就會宣布調降利率。雖然聯準會已說過今年應該不會降息，但為了拉抬信心，不排除會改變政策方向。