BREAKING: The Milwaukee Bucks dismissed coach Mike Budenholzer, sources tell ESPN. Budenholzer is out after the East’s top-seed suffered a first-round loss to the Miami Heat. pic.twitter.com/wQp0Zk3lxi — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基5日搶先爆料，先前遭到熱火上演東區老八傳奇淘汰出局的公鹿，已經決定開除總教練布登豪瑟，就算他擁有過去5季聯盟最佳執教戰績，更在2021年領軍奪冠也沒用，代表過去4季奪冠教練已經有3人下台(2020年湖人佛格、2019年暴龍納斯)。

其實公鹿這樣開除布登豪瑟有點太過嚴苛，畢竟自從他在2018年執掌公鹿兵符到今日，帶領公鹿拿下271勝120敗的傲人戰績，更在2018-19、2019-2020與本季拿下聯盟最佳戰績，沒想到公鹿毫不留情直接把他開除，完全無視他的過去功績。

畢竟公鹿本季提前在季後賽首輪遭到淘汰，最重要的原因還是「字母哥」阿提托康波因為背傷缺席了G2與G3，整體士氣嚴重受挫，為了找尋今年季後賽提前出局的替罪羔羊，布登豪瑟只好下台負責，接下來就看公鹿打算找誰領軍了。

身為過去4季唯一還沒下台的冠軍教練，也就是上季總冠軍勇士總教練科爾相當無奈公鹿如此絕情的做法，「我的第一反應不是震驚，而是失望，這就是我們所處的行業，每支球隊的期望都很高，但最終只有一支球隊奪冠，我們都認為布登豪瑟應該得到更好的對待。」