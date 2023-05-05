進入5月棒子逐漸加溫的日籍強打外野手吉田正尚，今（5日）代表紅襪主場續戰同區對手藍鳥，首打席就揮出本季第6發全壘打，幫助球隊先馳得點，但吉田正尚沒就此打住，接下來連2個打席都敲安，僅花4局時間就完成猛打賞。

吉田正尚以先發2棒左外野手登場，第一次打擊機會就從藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）手中開轟，該支陽春彈的擊球初速為101.6英哩（約163.5公里），飛行距離來到400英呎（約121.9公尺），也是吉田正尚本季第6支全壘打，將個人連續安打場次推進到14場。

紅襪第2局一陣猛攻之下，吉田正尚很快地迎來第2打席機會，三壘有人時敲出穿越一、二壘防線的滾地安打，將塔皮亞（Raimel Tapia）護送回本壘，進帳單場第2分打點，同時也是連續4場繳出至少雙安的成績，吉田正尚火燙的棒子停不下來，第4局敲安再度讓三壘上的塔皮亞輕鬆得分，完成本季第2度猛打賞，截至6局下半，紅襪以8比4領先藍鳥，有望在主場橫掃對手拿下6連勝，吉田正尚目前4打數敲3安，打點、得分皆為3。

日前大聯盟公布了3、4月的單月最佳新人，越來越適應大聯盟節奏的吉田正尚雖然進入決選名單，不過仍敗給遊騎兵新秀賈許楊（Josh Jung）。吉田正尚季初狀況不佳，月中又因大腿拉傷缺席6場比賽，但在面對釀酒人的系列賽，吉田正尚似乎打通了任督二脈，更成為了史上第4位單局打出兩轟的新秀。