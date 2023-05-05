一名黃姓男子因為得知女同事過去曾因為迷信嬰靈及鬼神之事，曾有一段時間飽受精神困擾，在2021年5月以家中缺水為由，騙到一間旅館內向她告白遭拒，當場大怒裝神弄鬼，假裝被鬼附身硬上女同事，事後還裝傻問女方「發生什麼事?」嚇得女同事回家瘋狂擲筊問神明「是不是鬼神要來處罰我」，女方母親見女兒出現異狀不斷追問驚覺女兒被性侵，法院依強制性交罪處7年4月徒刑。

根據判決書，黃姓男子在2021年5月某日，以通訊軟體LINE聯繫小美，表示家中停水，無法洗澡，且又與女友感情不睦，於是約她去旅館聊天，小美考量因為當時疫情期間，很多地方不能去，只好而答應和被告一起去汽車旅館。

但是黃男洗完澡後就向小美告白，她當場拒絕並表示要回家，未料黃男就將她壓制在床上，講一些很可怕的東西，因小美之前曾遭受過嬰靈、鬼神事件的困擾，且私下向黃男透露，於是黃男便恐嚇要代替嬰靈、道士來懲罰她，還宣稱知道她家，且不准對家人說。

小美當時相信被告是她懼怕的鬼神，雖然不斷抗拒但是卻無法掙脫，只好任由被告侵凌，性侵過程中還問我「為什麼沒有叫」、「我的大隻嗎」之類噁心的話，結束後，黃男裝神弄鬼，倒在床上不到1秒後又起來，問小美「剛剛發生什麼事?」，導致小美真的以為是鬼神附身，急忙回家並擲筊去問神明，是不是又是鬼神要來控制她、恐嚇她、處罰她，母親發現女兒有異狀，追問後才發現原來遭到性侵，於是帶女兒去警局報案。

但是黃男辯稱，我和小美在旅館房間聊天後，我身體突然不舒服，有段期間失去意識，發生什麼事都不記得，我也不知道她領有身心障礙手冊。

法官沈麗後認為，黃男與女方原為同事、朋友，知悉她為心智缺陷之人，判斷力及自我保護能力均不如常人，竟為逞一己色慾，利用女方對鬼神畏懼之心理，性侵女方，造成身心受創，黃男犯後否認犯行，迄今仍未與女方達成和解，也未能取得女方擊母親諒解，新北地方法院依強制性交罪處7年4月徒刑。