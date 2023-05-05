泌尿科醫師程威銘分享，曾收治過一位患者，到了40歲才遇到自己的真命天女，兩人準備要愛愛的時候，女友嚴肅地說了一句話，竟導致男患者飽受驚嚇，雖然表面上裝得好像沒事，但實則被嚇到出現性功能障礙，最後甚至得去就醫求助。

程威銘在臉書上分享，一名男患者在40歲遇到了「真命天女」，因此他卯足了全力追求對方，並提出要以結婚為前提交往，兩人的感情極速升溫，某天情緒到了準備啪啪的時候，女方卻膽怯地說「我過去曾有過一段荒唐的歲月，因此不幸染上了菜花，所幸經過治療沒有復發，但仍在觀察期。」

程威銘表示，男患者聽到這個消息以後，表面上一派輕鬆、嘴上也說著沒關係，但是心裡面其實超震驚，他並不想因為這件事分手，但只要想到女方曾得過菜花，雖說已經治療了，但難保不會有殘存的病毒，因此很害怕被傳染，上網查資料越看越怕，因此導致他與對方擁吻愛撫的時候，勃起的硬度差了很多，也很容易就熄火消風。

程威銘指出，男患者因為這件事情深受困擾，不僅嚴重影響了心情，戒了好幾年的菸癮好像又開始騷動了起來，性功能也出現了問題，因此才決定就醫看診。而他聽完患者的故事以後告訴患者，性功能障礙除了年紀老化、壓力與缺乏運動之外，抽菸也會導致勃起功能變差，而心理因素則是壓垮他的最後一根稻草。

程威銘解釋說，人類乳突病毒（HPV）俗稱菜花是藉由性行為傳染的，在台灣約有80％的人都曾接觸過此病毒，但不是接觸過就會被傳染，而且就算真的被傳染了，只要透過適當治療、一年內沒有復發，就代表病毒已經被我們人體的免疫系統清除乾淨，當然如果還是會擔心，要做的也不是分手，而是去打九價HPV人類乳突病毒的疫苗。根據研究指出，該疫苗預防9型HPV病毒的能力達100％。

程威銘也說，菜花不是什麼不治之症，若要為了疾病放棄得來不易的感情，那才是真的大不幸，畢竟誰沒有過去。且與其責怪已經無法改變的過去，患者更應好好照顧女友，尤其是HPV病毒的感染可能會和子宮頸癌有高度相關，除了自己打疫苗外，更要定期陪她去做子宮頸抹片檢查，這樣就算有癌症病變，也能夠早期發現，早期治療。

程威銘表示，勃起的功能除了建立良好的生活習慣、壓力調適、運動等，也需要進一步檢查看看身體是不是有其他的問題，如果真的需要，也別避諱壯陽藥物的使用，才不會讓另一個「擔心自己的性功能」的心魔趁虛而入，變成惡性循環，否則到時候不僅沒了婚姻的幸福，甚至連自己的性福也賠上了。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。