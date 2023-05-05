中國大陸外交部網站5日消息，當地時間4日，中國大陸國務委員兼外長秦剛在果阿出席上海合作組織外長會期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。雙方就烏克蘭危機交換意見。秦剛表示，中方將堅持勸和促談，為政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫表示，俄方重視中方發表的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，贊同中方原則立場，願與中方以坦誠方式保持密切溝通。

秦剛表示，大陸國家主席習近平前不久成功對俄進行國是訪問以來，雙方各層級交往日趨活躍，各領域合作全面展開。中方願同俄方一道落實好兩國元首重要共識，加強戰略溝通，鞏固深化各領域合作。

拉夫羅夫表示，習近平成功訪俄為雙邊關係發展注入強勁動力。俄方願同中方一道，加強各領域合作，推動兩國關係邁向更高水準。

雙方同意規畫、安排好下階段兩國高層和各層級交往，加強經貿合作，深化人文交流，推進雙方人員往來便利化。

雙方同意加強與上合組織成員國溝通協調，維護上合組織團結合作大局，將上合組織打造成為成員國互利合作的平台。

雙方同意加強金磚國家、二十國集團、聯合國等多邊架構下協調配合，反對各種形式的霸權主義，維護新興市場國家和開發中國家共同利益，維護國際公平正義。

雙方同意加強在亞太地區溝通協調，反對「新冷戰」，維護地區和平穩定。

雙方就烏克蘭危機交換意見。秦剛表示，中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調，為政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫表示，俄方重視中方發表的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，贊同中方原則立場，願同中方以坦誠方式保持密切溝通。

雙方還就其他共同關心的國際和地區問題交換了意見。