香港女星洪欣與小10歲大陸男星張丹峰結婚多年育有一女，怎料男方多次被爆出出軌美女經紀人。對此，張欣凌晨突然在微博發文宣布「我和張丹峰不再是夫妻關係」，而張丹峰也發文寫下「對，不過了」，引起全網熱議。張丹峰宣布離婚後，近日首度露面，他的近況也隨之曝光。

張丹峰和洪欣離婚風波後在社群平台更新近況，他在庭院裡與友人一起烤全羊，一邊翻烤羊肉一邊喝酒，桌上備有不少小菜相當豐盛，張丹峰也時不時與友人說笑，神情相當輕鬆愜意，不過有眼尖網友發現懷疑張丹峰受到離婚風波影響，他的嘴唇發白氣色差，而且臥蠶也跟著消失，整個人看起來蒼老不少，認為他只是在強顏歡笑。

網友們看到他曬出的短片也紛紛表示，「希望這樣劣蹟的人以後不要出來」、「有錢吃烤全羊了，看起來心情大好」、「好像說認識洪欣之前他家連空調都買不起」、「這臥蠶也沒誰了……還好前妻跑得快」、「他除了出軌離婚能上熱搜，其他時候真的要多糊有多糊」、「出來試一下被罵成什麼程度嗎」、「只是為了直播帶貨炒熱度」、「油膩」

事實上，張丹峰2018年8月被傳和畢瀅關係親密，但當時張丹峰曾發出律師聲明澄清「虛構事實，肆意製造、發布謠言」，而洪欣也力挺老公「她和我老公之間的所有東西我都非常清楚，我都知道的，很多事情不是大家想的那樣」不過2019年4月張丹峰和畢瀅又被拍到聚餐後回到飯店，女方還到男方房間待到半夜，雖然張丹峰再次發出律師聲明否認，但外界仍難以信服。

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